  • 24°C
香港時間 : 2021223日 (二) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

匯璽海景大宅慘變銀主盤　4年貶值近800萬　金額夠普通人「FULL PAY」上車

股樓投資 16:03 2021/02/23

分享：

雖然近期樓市交投暢旺，但仍有銀主盤以低價易手。利嘉閣鄭運就說，南昌站匯璽2A期1A座中低層A室，早前淪為銀主盤，實用面積1,503平方呎，屬三房套連工人套間隔，望正南公園海景，近日以3,550萬元易手，實用呎價約23,619元。 

據了解，原業主於2017年4月，以約4,346.8萬元購入上述單位，持貨約4年，現帳面蝕約796.8萬元，期內貶值18%。值得留意的是，資料顯示，上述銀主盤的原業主姓鄭，英文姓名為普通話拼音，相信是內地買家，而該買家除了買入上述單位，亦另購匯璽兩伙單位，當時合共斥資逾1.23億元入市，惟終淪為銀主盤。 

簡單來說，銀主盤泛指業主於一段時間內，無法向銀行支付按揭供款，終遭銀行向法庭申請收樓，並再於市場出售，將賣樓所得的款項，償還按揭欠款。事實上，銀主盤的價格不一定特別平，皆因銀主盤多數以拍賣形式出售，而拍賣行則以「估價」作拍賣基準，並且價高者得。 

鄭運就續說，匯璽二月至今累錄約4宗成交，平均成交實用呎價約23,911元，而屋苑現時約有250個單位放盤，入場價由640萬元起。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
2020/08/04
【炒家勁蝕】內地客輸到七彩　斷供走人　多個物業淪為銀主盤
【股樓投資】商用物業沒有崩盤
2020/08/10
【股樓投資】商用物業沒有崩盤
【網民熱話】網傳成龍北京豪宅變銀主盤　7190萬人民幣拍賣6房3廳
2020/08/30
【網民熱話】網傳成龍北京豪宅變銀主盤　7190萬人民幣拍賣6房3廳
【銀主盤】豪宅單位接連拍賣　九龍站樓王天璽　開拍價平近兩成
2020/10/19
【銀主盤】豪宅單位接連拍賣　九龍站樓王天璽　開拍價平近兩成
【欲哭無淚】屯門新盤入伙僅數月　驚現銀主盤
2020/11/05
【欲哭無淚】屯門新盤入伙僅數月　驚現銀主盤
銀主盤 南昌 匯璽

上一篇文章

【樓市故事】上車客蜂擁入市 「90後」後生仔儲夠首期即上車 530萬購豫豐花園2房作新婚愛巢

下一篇文章

【大行報告】滙豐大升申洲目標價95％　惟認為估值近5年最高　相信正面消息已完全反映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌