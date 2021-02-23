匯璽海景大宅慘變銀主盤　4年貶值近800萬　金額夠普通人「FULL PAY」上車

雖然近期樓市交投暢旺，但仍有銀主盤以低價易手。利嘉閣鄭運就說，南昌站匯璽2A期1A座中低層A室，早前淪為銀主盤，實用面積1,503平方呎，屬三房套連工人套間隔，望正南公園海景，近日以3,550萬元易手，實用呎價約23,619元。

據了解，原業主於2017年4月，以約4,346.8萬元購入上述單位，持貨約4年，現帳面蝕約796.8萬元，期內貶值18%。值得留意的是，資料顯示，上述銀主盤的原業主姓鄭，英文姓名為普通話拼音，相信是內地買家，而該買家除了買入上述單位，亦另購匯璽兩伙單位，當時合共斥資逾1.23億元入市，惟終淪為銀主盤。

簡單來說，銀主盤泛指業主於一段時間內，無法向銀行支付按揭供款，終遭銀行向法庭申請收樓，並再於市場出售，將賣樓所得的款項，償還按揭欠款。事實上，銀主盤的價格不一定特別平，皆因銀主盤多數以拍賣形式出售，而拍賣行則以「估價」作拍賣基準，並且價高者得。

鄭運就續說，匯璽二月至今累錄約4宗成交，平均成交實用呎價約23,911元，而屋苑現時約有250個單位放盤，入場價由640萬元起。

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