【MPF】永明MPF專家睇好中港等亞洲股票 憧憬疫苗效應助經濟趨正常化

▲ 北水開閘後，港股今早再衝高，永明專家仍看好中港等亞洲股票。

近日美國10年債息抽升至直逼1.4厘一年新高，震散全球股滙債，原本牛氣冲天的中港股市大升浪，一度也被打窒，市場關注再通脹的灰犀牛，引爆資產大輪動。永明強積金(MPF)專家拆解，通脹升溫預期，令投資界對風險資產作重新評估，但現市況仍看好包括中港在內的亞洲市場。

永明資產管理首席投資策略師雷志海回應本報查詢指，今年以來，進出永明彩虹旗下MPF港股基金，資金流向頗為反覆。1月下旬，隨着恒指由3萬點回落，這港股基金錄得持續流出。但接近農曆新年，恒指開始靠穩回升，此基金亦出現顯著的供款流入。

而據駿隆集團上周的最新統計指，永明作為MPF第3大受託人，1月份逆市獨贏吸金最多，業界相信，因應北水南下的港股大時代，資金主要湧入旗下王牌產品、即永明彩虹港股基金。

3大MPF受託人，1月勁吸金【下一頁】

雷志海表示，MPF資金流向緊貼大市走勢，反映投資者高度關注市場的動向。而按1月底的基金資產值計算，永明彩虹強積金港股基金，佔永明整體MPF總規模約稍多於4成。

問及港股今年已急升約一成，現市況對中港MPF基金的追揸沽策略，有貨在手者應否高沽港股套現。相反，無貨者現時才追買或加倉中港股市MPF，會否風險過大。雷志海回應，隨着針對新冠病毒的疫苗供應，以及民眾注射的進度加快，永明的投資團隊，對今年全球經濟活動轉趨正常化感到樂觀。而投資者情緒向好，加上資金持續流入對中港股市有利。

但雷志海提醒，須注意的是，部份板塊自去年以來已錄得非常顯著的升幅，令估值大幅上升，要提防股價出現較大的波動性。調整的誘因可能來自投資者的套利，繼而轉投落後的經濟周期板塊；亦可能來自通脹預期趨升，觸動機構投資者作出資產的重新配置。

去年MPF淨回報高達11.7%【下一頁】

不過，雷志海補充，整體來說，永明的投資團隊對整體股市仍審慎樂觀。對於中港MPF基金是追入抑或套現，這要視乎供款人的投資期長短。對於較年輕的成員，短暫的市場波動影響不大，甚至可以趁股市調整時加倉，因後生族有充裕時間，待大市震盪過後，長遠計仍能在其後的升市得益。反觀，針對那些接近退休的晚年族，又或缺乏時間管理組合，反而值得考慮相關投資動作，因為萬一稍有差池，市場震盪較預期的時間長，未必容許他們等到股市回升。

談及最看好的MPF資產類別，雷志海透露，由於旗下的投資團隊，對今年全球經濟活動趨正常化感樂觀。此外，「去全球化」的趨勢下，將有更多跨國企業把產業鏈分散至其他新興市場，包括亞洲各地，預期整體亞洲經濟將受惠，遂中長期看好區內市場。另一方面，全球央行維持超低利率，疊加大規模的量化寬鬆，令債券的孳息率仍算偏低，相較來說，風險性資產、例如股票及商品等，顯得更吸引。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪