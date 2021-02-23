【網民熱話】$5,500租住深水埗劏房 汽車噪音問題「大伏」 網民：住私樓劏房好過啦！

香港人多地少，不少人因為各式各樣的問題而選擇居住劏房。近日就有網民於網上討論區發文，指自己受不住劏房的噪音，又不想蝕掉按金，希望有低成本解決方案。

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樓主發帖表示以每月5,500元的租金，搬到深水埗的劏房居住，本來也沒有發覺什麼大問題，只是房間比較小和空氣較不流通。時間一長，他就直呼「大伏」，指車聲十分吵雜，令他不能安睡，更稱自己不知道這星期合共有沒有平均睡到五小時。他求助：「其實我都知最實際係蝕個按金再搬去另一度住...但想請教下大家有冇d低成本解決方案」

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雖然網民各出奇招：「淘N層加厚隔光隔音落地窗簾囉」，「戴耳塞」，「抗噪耳機」等，但也有人指出是地區問題，除了搬走以外沒有辦法。網民認為深水埗是市中心的市中心，不關劏房事。有人建議樓主嘗試住「私樓劏」，地方大還有提供會所。亦有人讓樓主於討論區尋合租室友。

有同住深水埗地區的網友就指：「瞓多幾晚，習慣咗噪音同光害就大笨象叫你都瞓到」，「但係可以講嘅係習慣咗就OK」，「你唔夠攰，夠攰就打樁都瞓得著」。

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責任編輯：張瑋婷