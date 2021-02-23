美疾控中心：教師才是校園傳播元兇

新冠病毒疫情肆虐，但學生長期不回校上課，除影響學習進度，更恐對學童身心構成負面影響，要求復課聲音不弱。惟有研究發現，在校園爆發的新冠疫情群組，往往是源自教師，而非人數更多的學生。

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美國疾控中心（CDC）發表研究報告，指12月至1月期間，佐治亞州首府亞特蘭大市郊城鎮瑪麗埃塔（Marietta），曾出現9個校園感染群組，經追查後，發現僅1個群組的首宗個案是來自學生，首宗個案來自老師的，有4個群組。報告指，當中8個群組出現師生間互相傳染情況

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）指出，教師往往是疫情傳播元兇，在聚會及午膳時傳染他人，繼在課室中傳揚開去。除美國外，英國、德國亦出現類似情況，其中德國經驗顯示，若首宗個案源於教師，傳播率高3倍。

此外，華倫斯基指出，防疫措施做得不足，亦是病毒得以傳揚主因之一，有個案正是源於教師在與學生作小組指導時，雙方靠得較近，研查又發現，學生口罩使用不足。

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責任編輯：林建忠