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【新股IPO】微博最快下半年來港第二上市 集資最多54億元 傳已聘任3投行

股樓投資 20:56 2021/02/23

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中概股陸續來，日前有指新浪旗下的微博最快將於今年第二季來港第二上市，微博正與財務顧問商討潛在的股票發行事宜。消息指，微博已聘請高盛、瑞信、中信里昂安排有關上市事情，預計集資最多7億美元（約54億港元）。不過，據消息人士透露，微博上市仍處於初步階段，發行規模、時間表等仍存在變數。

抽唔到快手諾輝健康？ 新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

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目前，微博的月活躍用戶超過5.1億，除了新浪之外，阿里巴巴 （09988） 亦為微博股東，根據微博2019年年報，阿里巴巴持有30%的微博普通股，投票權為15.8%，為微博第二大股東。

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記者：張以正

中國概念股 微博（美：WB） 微博 港股

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