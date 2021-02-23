【新股IPO】賽生藥業6600明日截飛　傳以上限定價 孖展認購超購逾290倍

內地生物製藥公司賽生藥業（新上市編號﹕06600）將於明日（24日）截飛，消息指由於反應好，公司擬以招股上限定價18.8元定價。綜合多間券商數據，賽生藥業孖展錄得約634億元，超額認購290倍。

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賽生藥業計劃發行1.16億股，招股價介乎17.2元至18.8元，一手500股，入場費9494.7元；集資最多21.8億元，3月3日掛牌。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。承銷團之一瑞信發表報告，給予賽生藥業估值介乎28億美元至36億美元（約217億港元至279億港元），預計公司2020年全年收入達19.98億元人民幣，按年增17%。

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該股是次上市引入11名基石投資者，合共認購10.4億元股份，包括上海臨港新片區、Daguan International、中郵創業國際資產管理、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、Fortune Bright Investment、IDG Capital Investment 2020、Dazhong（Hong Kong）International Coporation、太平資產管理（香港）、JMC Capital HK及Huang Zhanxiong。

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記者：張以正