【大行報告】科興疫苗盈利貢獻被低估？ 美銀睇好呢隻藥股估值翻身 大幅調升目標價5成　潛在升幅近8成

美銀證券發表報告，指中生製藥（01177）所持科興（Sinovac）的利潤貢獻及疫苗資產被低估，預期中生製藥今明兩年盈利增長達68%及38.6%，把目標價由9.79元大幅上調50%，至14.73元，維持「買入」評級。

中生製藥周二（23日）收報8.29元，升12%，成交額31億元，距目標價潛在升幅約78%。

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美銀指出，中生製藥所持股科興（Sinovac）利潤貢獻和疫苗資產被低估，稱中生目前的估值尚未反映來自科興利潤貢獻。從商業化的角度來看，Sinovac的新冠疫苗比其他上市公司更使人放心，考慮其更早的發布時間，更好的定價環境和製量。

報告又指，基於內地大型醫療公司估值已創歷史新高，使投資者對醫療股看法轉趨謹慎，與其他領先的公司相比，該行認為對中生制藥具買入理由。中生製藥今年的增長前景令人樂觀，並認為市場對集團去年第三季度業績反應已過度。

基於去年業績低基數，美銀預計使中生製藥更容易在2021年實現快速增長。該行稱，中生製藥亦有回A股上市的潛在機會，這將有助於估值重估。

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記者：李兆明