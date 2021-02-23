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【大行報告】科興疫苗盈利貢獻被低估？ 美銀睇好呢隻藥股估值翻身 大幅調升目標價5成　潛在升幅近8成

股樓投資 19:02 2021/02/23

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美銀證券發表報告，指中生製藥（01177）所持科興（Sinovac）的利潤貢獻及疫苗資產被低估，預期中生製藥今明兩年盈利增長達68%及38.6%，把目標價由9.79元大幅上調50%，至14.73元，維持「買入」評級。

中生製藥周二（23日）收報8.29元，升12%，成交額31億元，距目標價潛在升幅約78%。

【新股IPO】賽生藥業6600明日截飛　傳以上限定價 孖展認購超購逾267倍 【見下頁

美銀指出，中生製藥所持股科興（Sinovac）利潤貢獻和疫苗資產被低估，稱中生目前的估值尚未反映來自科興利潤貢獻。從商業化的角度來看，Sinovac的新冠疫苗比其他上市公司更使人放心，考慮其更早的發布時間，更好的定價環境和製量。

報告又指，基於內地大型醫療公司估值已創歷史新高，使投資者對醫療股看法轉趨謹慎，與其他領先的公司相比，該行認為對中生制藥具買入理由。中生製藥今年的增長前景令人樂觀，並認為市場對集團去年第三季度業績反應已過度。

基於去年業績低基數，美銀預計使中生製藥更容易在2021年實現快速增長。該行稱，中生製藥亦有回A股上市的潛在機會，這將有助於估值重估。

【延伸閱讀】平安證券3大理由預期   港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股 【見下頁

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記者：李兆明

 

 

中國生物製藥（01177） 潛在升幅 港股 大行報告

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