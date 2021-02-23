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【商場優惠】時代廣場加碼推優惠　餐飲消費額外回贈100元優惠券

商業 15:02 2021/02/23

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隨著疫情逐漸緩和，港人重新外出消費。時代廣場加碼推出「Happy Dining Extra Rewards」，顧客由即日起至3月7日期間，在商場以電子消費滿HK$800並包括任何「食在時代廣場」及「食通天」食肆消費單據，獎賞即時加倍，可額外換領HK$50購物優惠券兩張。

Spotify擬攻85個新市場　額外觸及10億人口

而自2月起，時代廣場推出的春季「Happy Rewards推廣活動」反應熱烈，顧客由即日起至4月11日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，並於網上登記成為會員，仍可繼續換領購物優惠券或美食優惠券；而逢星期二及日晚上6時後，以及逢星期四全日更可享雙倍優惠券獎賞。

春季「Happy Rewards推廣活動」

即日消費總額 每日

逢星期二及日 (晚上6時後)

逢星期四 (全日)

每滿HK$800

(上限HK$8,000)

HK$50購物優惠券三張

及HK$50美食優惠券乙張

HK$50購物優惠券六張

HK$50美食優惠券兩張

每滿HK$5,000

(上限HK$100,000)

 HK$500購物優惠券兩張 HK$500購物優惠券四張
滿HK$30,000 HK$1,000購物優惠券兩張

【逆市開店】台灣60年老字號小食店　「老阿伯胖魷焿」登陸九龍城

【Apple TV+】Billie Eilish 原創電影《朦．太奇世界》本周五推出    同日舉行線上發布會（附發布會連結）

責任編輯：蘇穎琪

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