【商場優惠】時代廣場加碼推優惠　餐飲消費額外回贈100元優惠券

隨著疫情逐漸緩和，港人重新外出消費。時代廣場加碼推出「Happy Dining Extra Rewards」，顧客由即日起至3月7日期間，在商場以電子消費滿HK$800並包括任何「食在時代廣場」及「食通天」食肆消費單據，獎賞即時加倍，可額外換領HK$50購物優惠券兩張。

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而自2月起，時代廣場推出的春季「Happy Rewards推廣活動」反應熱烈，顧客由即日起至4月11日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，並於網上登記成為會員，仍可繼續換領購物優惠券或美食優惠券；而逢星期二及日晚上6時後，以及逢星期四全日更可享雙倍優惠券獎賞。

春季「Happy Rewards推廣活動」

即日消費總額 每日 逢星期二及日 (晚上6時後) 逢星期四 (全日) 每滿HK$800 (上限HK$8,000) HK$50購物優惠券三張 及HK$50美食優惠券乙張 HK$50購物優惠券六張 HK$50美食優惠券兩張 每滿HK$5,000 (上限HK$100,000) HK$500購物優惠券兩張 HK$500購物優惠券四張 滿HK$30,000 HK$1,000購物優惠券兩張

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責任編輯：蘇穎琪