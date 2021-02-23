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【科興疫苗】美銀：中生製藥估值尚未反映科興利潤貢獻　目標價上調5成

股市 15:00 2021/02/23

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美銀證券發表報告看好中生製藥，目標價上調約5成。

美銀證券發表報告看好中生製藥 （01177） 。報告指，內地大型醫療公司的估值已創歷史新高，雖然令投資者對醫療股看法轉趨謹慎，但與其他領先的公司相比，認為中生製藥今年能實現快速增長，故評級為「買入」評級。目標價由9.79元上調至14.73元，較昨收市價7.4元有99%潛在升幅。

報告指出，中生製藥持股的科興（Sinovac）利潤貢獻和疫苗資產被低估，認為目前估值尚未反映來自科興利潤貢獻。從商業化的角度，科興（Sinovac）的疫苗發表時間較早，及更好的定價環境和產量，報告認為，科興（Sinovac）疫苗較康希諾生物 （06185） 等其他上市公司更令人放心。

美銀：中生製藥今年能實現快速增長

美銀證券預料，中生製藥今年增長前景樂觀，市場對去年第三季業績反應過度。展望未來，基於去年業績低基數，料使中生製藥更容易在2021年實現快速增長。

中生製藥早前公布，董事會批准建議在內地科創版發行A股，於A股上市規模或達160億港元。報告認為，中生回A股將有助於估值重估，故評級為「買入」評級。

中生製藥最新報8.3元，升12.2%，成交24.2億元。

相關文章：【新股IPO】中生製藥擬科創板A股上市、集資或逾150億元　股價曾升8%倒跌

【科興疫苗】食衛局認可科興疫苗在港緊急使用　科興股東中生製藥仍挫1.8%

記者：謝卓榮

港股 A股 中國生物製藥（01177） 買入 疫苗

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