【Apple TV+】Billie Eilish 原創電影《朦．太奇世界》本周五推出　同日舉行線上發布會（附發布會連結）

▲ Billie將於香港時間早上10時舉行線上首映發布會,與全球樂迷遙距進行活動。

新冠肺炎令舉辦線下活動受影響。疫情下,Billie Eilish原定於去年8月訪港並舉行全球巡唱《Billie Eilish: Where Do We Go?》香港站取消。但想Billie Eilish樂迷可於2月26日,到Apple TV+ 觀看他的原創電影《朦.太奇世界》。

首映當日(2月26日)Billie更將於香港時間早上10時舉行線上首映發布會,與全球樂迷遙距進行活動。包括:現場唱出全新電影版的單曲《ilomilo》、與本片導演R.J. Cutler對談並分享幕後拍攝心路歷程,以及率先發布電影中的花絮片段。

據稱,發布會將提供更多驚喜活動,但暫時未有公布。樂迷可以留意,《ilomilo》原版收錄於專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 》。至於電影中的《ilomilo》演出,攝錄自2019年10月美國休士頓演唱會現場,片中剪接部分選段,最完整的版本現已變成單曲。

Apple TV+原創電影《朦.太奇世界》全球線上首映發布會

日期:2021年2月26日(星期五)

香港時間:早上10時

Apple TV:https://tv.apple.com/hk

Apple Music:https://music.apple.com/hk/browse

Billie Eilish YouTube Channel頻道:https://www.youtube.com/channel/UCiGm_E4ZwYSHV3bcW1pnSeQ

