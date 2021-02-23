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【Apple TV+】Billie Eilish 原創電影《朦．太奇世界》本周五推出　同日舉行線上發布會（附發布會連結）

商業 19:00 2021/02/23

分享：

Billie將於香港時間早上10時舉行線上首映發布會，與全球樂迷遙距進行活動。

新冠肺炎令舉辦線下活動受影響。疫情下，Billie Eilish原定於去年8月訪港並舉行全球巡唱《Billie Eilish： Where Do We Go？》香港站取消。但想Billie Eilish樂迷可於2月26日，到Apple TV+ 觀看他的原創電影《朦．太奇世界》。

首映當日（2月26日）Billie更將於香港時間早上10時舉行線上首映發布會，與全球樂迷遙距進行活動。包括：現場唱出全新電影版的單曲《ilomilo》、與本片導演R.J. Cutler對談並分享幕後拍攝心路歷程，以及率先發布電影中的花絮片段。

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據稱，發布會將提供更多驚喜活動，但暫時未有公布。樂迷可以留意，《ilomilo》原版收錄於專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP， WHERE DO WE GO？ 》。至於電影中的《ilomilo》演出，攝錄自2019年10月美國休士頓演唱會現場，片中剪接部分選段，最完整的版本現已變成單曲。

Apple TV+原創電影《朦．太奇世界》全球線上首映發布會
日期：2021年2月26日（星期五） 
香港時間：早上10時
Apple TV：https：//tv.apple.com/hk
Apple Music：https：//music.apple.com/hk/browse
Billie Eilish YouTube Channel頻道：https：//www.youtube.com/channel/UCiGm_E4ZwYSHV3bcW1pnSeQ

責任編輯：馬意文

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