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【大行報告】瑞銀看好銅、鋁價格表現　料春節假期後庫存及需求回升

股市 14:44 2021/02/23

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瑞銀看好金屬板塊後市表現。

全球經濟從疫情中緩慢復甦，帶動大宗商品行情大好。瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁及其團隊發報告指，與農曆新年前相比，三項大宗商品的現貨價格表現強勁，銅價和鋁價較節前升9%及6%，而鋼筋較未成形熱軋板卷（HRC）的價差也擴大15%，原因是庫存回升幅度小於預期，且預計春節假期過後需求將回升。此外，庫存溫和攀升也意味需求強勁，該行續看好銅和鋁後續表現。

大行唱好金屬價格，詳情【下一頁】

午後相關板塊個股表現分化，五礦資源 （01208） 拉升9%，中國有色礦業 （01258） 及江西銅業 （00358） 均升近6%。中國鋁業 （02600） 走高1.8%，鞍鋼股份 （00347） 微升0.26%。

洛陽鉬業 （00358） 挫1%。紫金礦業 （02899） 挫3.3%。

甘清仁表示，春節假期間，銅、鋁和鋼材的庫存均有所增長，但與去年春節相比，今年春節過後銅、鋁和鋼材的庫存升幅較小。該行發現大多數大宗商品的庫存水準仍低於五年平均水準，考慮到春節後庫存的健康軌跡，認為大宗商品需求仍強健。

他續指，得益於全球補庫存、可再生能源、電動車強勁增長及中國的房地產竣工上行周期，銅和鋁板塊應會延續亮麗表現。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

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編輯：陳華

港股 大行報告 紫金礦業（02899） 中國鋁業（02600） 中國有色礦業（01258） 五礦資源（01208） 鞍鋼股份（00347） 江西銅業（00358）

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