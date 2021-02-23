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【初哥玩美股】初中生借母親帳戶 11萬炒美股問意見　網民：心智未成熟不要炒股

股樓投資 19:01 2021/02/23

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初生之犢不畏虎，今年以來美股氣勢如虹，不少年青人均積極參與其中，連中學生也受不住誘惑。近日有一名初中生在網上討論區發帖，表示借用母親的身分證，開設了美股投資戶口，本金有10萬元，因為投資甚麼他母親基本上可以看到，所以他向網民詢問有甚麼股票值得推薦？

【美股分析】美股牛市仲未完？摩根指多項因素助燃 標指今年仍有12%升幅 【下一頁

美股近日風高浪急，此帖引起不少網友回應，大部分網友都認為初中生應以「學業為重」，不應該荒廢學業買股票。然而，有些網民認為應盡早學習投資、盡早「財自」（財務自由）所以推薦事主投資一些美股，但千萬不要亂炒。

有一些網民建議事主投資 Option (期權) 或月供VOO或QQQ(VOO是追蹤標準500指數的ETF，QQQ 是追蹤納斯達克100指數的ETF) 。另外，有網民建議他月供台積電，認為今年有機會見200美元，差極都有20%至30%回報，跌不會跌到哪裡去。更有網民認為他應 all in 美國上市的中概股等。

    點擊圖片放大
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【大行報告】網易本周公布業績　大摩續看好其海外業務　將其美股目標價升至160美元 【下一頁

不過，亦有苦口婆心的網民建議事主現在應「增值」，而不是追求「被動收入」，該網民解釋道：「其實當我們進行人生財富累積，會運用『先增值、後現金流』方法，年輕人應投資較多增值類資產。而較年長的，則應投資較多保守類項目，因為年輕人的財富系統未成形，同時負擔較少，可承受的風險度較高，所以應著重增值為先。」

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責任編輯：陳頌潔

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