Twitter要同TikTok對撼 曾想收購印度社交媒體平台

印度政府早前宣布永久禁用TikTok，Moj等印度社交媒體平台正取代TikTok，於印度國内逐漸崛起。外媒引述消息人士指，社交媒體平台龍頭Twitter有意與TikTok於全球市場競爭，一度打算收購印度社交媒體初創企業ShareChat，試圖打造ShareChat旗下應用程式成為TikTok對手。

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美國網媒《Techcrunch》引述消息人士指，Twitter曾提出以11億美元（約85.8億港元）的價格收購ShareChat，並承諾追加約9億美元（約70.2億港元）的投資。

據悉，Twitter更有意將ShareChat旗下的應用程式Moj推向全球市場，並打算將Moj定位為TikTok於全球市場的競爭對手。

但《Techcrunch》引述消息人士指，Twitter並未與ShareChat就收購事宜達成協議，但無法確定雙方結束談判的原因。Twitter與ShareChat都拒絕就收購一事作出回應。

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ShareChat於2015年成立，總部設於印度資訊科技中心班加羅爾（Bangalore）。ShareChat擁有超過1.6億名用戶，提供了15種印度語言的社交媒體應用城市，在印度小型城鎮地區擁有大量支持者。ShareChat旗下擁有一款短片社交應用程式Moj，已擁有8,000萬名用戶，成為主流短片社交媒體應用程式。

而Twitter也是ShareChat的投資者，ShareChat更獲Lightspeed Partners、Elevation Capital 和 India Quotient等投資公司支持，已籌集約2.6億美元（約20.28億港元）的資金。

責任編輯：鄭錦玲