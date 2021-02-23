  • 26°C
香港時間 : 2021223日 (二) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter要同TikTok對撼 曾想收購印度社交媒體平台

環球社會熱點 13:57 2021/02/23

分享：

印度政府早前宣布永久禁用TikTok，Moj等印度社交媒體平台正取代TikTok，於印度國内逐漸崛起。外媒引述消息人士指，社交媒體平台龍頭Twitter有意與TikTok於全球市場競爭，一度打算收購印度社交媒體初創企業ShareChat，試圖打造ShareChat旗下應用程式成為TikTok對手。

澳洲迫科企向傳媒付費 Microsoft力倡在歐洲照辦煮碗 【下一頁】

美國網媒《Techcrunch》引述消息人士指，Twitter曾提出以11億美元（約85.8億港元）的價格收購ShareChat，並承諾追加約9億美元（約70.2億港元）的投資。

據悉，Twitter更有意將ShareChat旗下的應用程式Moj推向全球市場，並打算將Moj定位為TikTok於全球市場的競爭對手。

但《Techcrunch》引述消息人士指，Twitter並未與ShareChat就收購事宜達成協議，但無法確定雙方結束談判的原因。Twitter與ShareChat都拒絕就收購一事作出回應。

Facebook突然縮沙 正式撤回轉載澳洲新聞禁令 【下一頁】

ShareChat於2015年成立，總部設於印度資訊科技中心班加羅爾（Bangalore）。ShareChat擁有超過1.6億名用戶，提供了15種印度語言的社交媒體應用城市，在印度小型城鎮地區擁有大量支持者。ShareChat旗下擁有一款短片社交應用程式Moj，已擁有8,000萬名用戶，成為主流短片社交媒體應用程式。

而Twitter也是ShareChat的投資者，ShareChat更獲Lightspeed Partners、Elevation Capital 和 India Quotient等投資公司支持，已籌集約2.6億美元（約20.28億港元）的資金。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

澳洲迫科企向傳媒付費 Microsoft力倡在歐洲照辦煮碗
今日
澳洲迫科企向傳媒付費 Microsoft力倡在歐洲照辦煮碗
Facebook突然縮沙 正式撤回轉載澳洲新聞禁令
今日
Facebook突然縮沙 正式撤回轉載澳洲新聞禁令
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
2021/02/15
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
澳洲將通過立法要求科企向媒體付費 無視Google威脅退出
2021/02/09
澳洲將通過立法要求科企向媒體付費 無視Google威脅退出
侵粉平台Parler前CEO：不想與特朗普合作 但怕他報復
2021/02/08
侵粉平台Parler前CEO：不想與特朗普合作 但怕他報復
社交平台 收購 印度 Twitter 抖音 媒體

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間14:00）

下一篇文章

澳洲迫科企向傳媒付費 Microsoft力倡在歐洲照辦煮碗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間14:00）
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能