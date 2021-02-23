【滙豐HSBC業績】滙豐香港稅前溢利挫3成　仍貢獻集團超過9成盈利

▲ 單計香港，便貢獻滙豐集團93%的稅前溢利。（程志遠攝）

HSBC滙豐 （00005） 中午放榜，一如預期重啟派息而且金額較預期更高。滙豐績前屢傳今次會一併公布「重返亞洲（Pivot to Asia）」策略，主因亞洲仍然是集團的盈利引擎，單計去年就貢獻128.32億美元的稅前溢利，完全抵銷歐美地區業務的虧損，佔集團整體稅前溢利146%。單計香港，便貢獻集團93%稅前溢利。

滙豐業績有驚喜 重啟派息每股0.15美元、並提出新股息政策｜業績詳見【下一頁】

香港2020年稅前溢利按年倒退3成 末季淨利息收入跌幅大

香港去年業績有倒退，但仍然是滙豐單一最大的盈利貢獻市場，錄得列帳稅前溢利82.07億美元，按年挫31.9%，但佔集團稅前溢利比例就進一步增加約3個百分點至93%。

香港區2020年全年收入163.45億美元，按年減少15.8%；預期信貸損失急彈79%至8.24億美元。

若單計香港區去年第四季業績，季度收入按年減少24%至34.8億美元，當中淨利息收入跌幅較顯著，跌幅達33%；預期信貸損失2.19億美元，按年升85.6%，稅前溢利較2019年同期跌53.4%至12.19億美元。

滙豐中國稅前溢利26億美元

滙豐中國去年收入30.88億美元，錄得稅前溢利26.12億美元。

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記者：趙穎妍