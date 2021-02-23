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澳洲迫科企向傳媒付費 Microsoft力倡在歐洲照辦煮碗

環球社會熱點 13:45 2021/02/23

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Facebook不滿澳洲早前立法規定，科企平台轉載新聞時，需向澳洲新聞機構付費，故直接禁絕平台上所有澳洲新聞。事件在全球引起迴響，微軟（Microsoft）正與和歐洲傳媒出版界別合作，推動在歐洲推行澳洲模式，要求科企就取用新聞內容付費。

Facebook突然縮沙 正式撤回轉載澳洲新聞禁令 【下一頁】

Microsoft周一（22日）表示，將與歐洲出版商理事會（European Publishers Council）合作，遊說歐洲有關當局參考澳洲做法，設法迫科企向傳媒付費。

歐洲出版商理事會主席Christian Van Thillo發表聲明表示，對Microsoft認同新聞內容，為搜索引擎和社交網路的核心業務，帶來價值感到高興。

Facebook封殺新聞撞板 澳洲仍堅持立法向科企開刀 【下一頁】

Facebook以禁絕新聞方式，反制澳洲政府立法，引來全球聲討，加拿大政府表示計劃在未來數月內立法。據報歐盟和美國政府亦面臨巨大壓力，要求他們採取同樣措施。

Microsoft同樣是科技巨企，但對相關法例態度完全相反，表明支持新聞界，早前Google稱或因立法退出澳洲後，Microsoft旋即補位，稱可以旗下搜尋引擎Bing取代。

責任編輯：李俊儀

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