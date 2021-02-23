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【數碼轉型】建造業缺科技人才及資金 近半受訪者認為轉型需時5年

科技 13:21 2021/02/23

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香港建造商會公布最新一項調查顯示，近半受訪者(46%) 認為，業內廣泛採用創新科技至少需時5年。

現時數碼轉型已成為各行各業大趨勢，建造業也正加速採用創新科技，以減低工作風險及提升效率。香港建造商會於今（23日）公布一項調查顯示，近半受訪者(46%) 認為，建造業內廣泛採用創新科技至少需時5年。

香港建造商會於本年11月23日至12月18日期間，進行「智慧工地及創新安全科技」意見調查，訪問逾320名本地建造業專業人員及工地人員。數據指出，超過7成受訪者對香港未來發展智慧工地充滿信心。88%建造業從業員認為，目前行業的安全水平屬於可接受程度，當中62%受訪者表示可善用創新科技，提升安全管理效率及改善工作環境。

＜＜【數碼轉型】建造業BIM趨普及省時慳成本　助項目夥伴同步資訊

＜＜【5G應用】3香港助企業實行5G應用方案　加速物業管理、建造行業數碼轉型

普遍業界人士認為，創新科技有助保障工人安全，但難以撥出資金支援。大部分受訪者認為，要推動業界採用先進科技，最有效方法主要為提供財政援助、政府推動，以及獲得發展商支持。

另外，63%受訪建造業從業員表示，希望業界可引入全檢查管理系統，61%從業員表示，需引入危險區域管理系統(如: 吊運區、機械移動區、 密閉空間)，以及互動安全培訓（49%）。調查也指出，59%受訪者認為缺乏科技人才、不願改變工作方式（55%）及缺乏資金（53%）是推動應用創新科技的主要挑戰。

＜＜【5G智慧建築】啟德體育園建築工地引進5G基站　助建造業數碼轉型

商會健康與安全小組主席王紹恆表示，建造業安全基金（CSF）是商會重點項目之一，旨在為業界提供經濟支援，加快引入創新科技。香港建造商會會長陳修杰表示，目前該基金已撥出超過520萬，資助14個創新安全項目。現時全港有超過100個工地應用CSF研發的安全產品。當中包括超寬頻工人即時定位系統、虛擬實境高空工作訓練等。

陳修杰也指，本港發展「智慧工地」步伐較其他國家落後，建造工人需要時間接受新事物及新技術，期望未來可加速業內轉型。

記者：李寶如

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