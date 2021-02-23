  • 26°C
香港時間 : 2021223日 (二) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Spotify擬攻85個新市場　額外觸及10億人口

商業 13:10 2021/02/23

分享：

音樂串流平台Spotify（美：SPOT）宣佈，將拓展至85個新市場，預計可額外觸及10億消費者。

【好想去旅行】台灣擬3月起放寬外國旅客入境限制　惟需「一人一戶」居家檢疫

據外電報道，Spotify宣布一連串發展策略，另外包括將會推出高音質的訂閱計畫、為Podcast而設的廣告方案。擴展版圖計畫當中，Spotify 將拓展至85個新市場，集中在亞洲、非洲、歐洲、加勒比海和拉丁美洲。Spotify發言人Alex Norstorm指，這85個市場合共有超過10億人口，當中近半亦有使用互聯網。部分市場如孟加拉、巴基斯坦、尼日利亞更擁有最快速的互聯網人口增長。

分析指，市場競爭加劇，Spotify不希望服務加價，故未來收入增長主要來自於新增用戶及不同內容。Spotify面對來自Apple、Amazon及Google的競爭，需要加強其平台的獨特性，及加強現有市場的在地化。

同時，Spotify亦加快發展Podcast業務，為商戶推出新的廣告方案。該平台已斥資數億，以擴闊Podcast的內容類別，現時有逾200萬個Podcast內容上架。日前Spotify亦宣布已與DC漫畫 和華納兄弟達成兩項新協議，作為其內容和Podcast擴展計劃的一部分。

【串流音樂】Spotify平台K-Pop收聽率升2000%　明年正式進軍南韓市場

【英國經濟】英國百年歷史零售商也捱不住　John Lewis考慮再關閉8間門店

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【好想去旅行】台灣擬3月起放寬外國旅客入境限制　惟需「一人一戶」居家檢疫
今日
【好想去旅行】台灣擬3月起放寬外國旅客入境限制　惟需「一人一戶」居家檢疫
【逆市開店】台灣60年老字號小食店　「老阿伯胖魷焿」登陸九龍城
今日
【逆市開店】台灣60年老字號小食店　「老阿伯胖魷焿」登陸九龍城
【英國經濟】英國百年歷史零售商也捱不住　John Lewis考慮再關閉8間門店
2021/02/22
【英國經濟】英國百年歷史零售商也捱不住　John Lewis考慮再關閉8間門店
【SOGO優惠】SOGO銅鑼灣店舉行「京都節」　多款抹茶及京都美食吸日本控
今日
【SOGO優惠】SOGO銅鑼灣店舉行「京都節」　多款抹茶及京都美食吸日本控
多媒體平台 智能服務 手機Apps 廣告 人口 DC Spotify（美：SPOT） Google Apple Amazon

下一篇文章

【逆市開店】台灣60年老字號小食店　「老阿伯胖魷焿」登陸九龍城
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
惠康「新春開運價」　部分飲品低至$8.8
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【開工利是】邊間公司最豪爽？　ZA Bank年三十派1000元大利是
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【限聚令放寬】年初七起恢復晚市堂食　總商會：為餐飲業帶來喘息空間
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【農曆新年】農曆年社交聚會大減　餐飲業損失有幾慘重？
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運
【牛年2021】生肖三合宜作生意夥伴　牛年揀選開工吉日提升職場運