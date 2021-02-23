Spotify擬攻85個新市場　額外觸及10億人口

音樂串流平台Spotify（美：SPOT）宣佈，將拓展至85個新市場，預計可額外觸及10億消費者。

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據外電報道，Spotify宣布一連串發展策略，另外包括將會推出高音質的訂閱計畫、為Podcast而設的廣告方案。擴展版圖計畫當中，Spotify 將拓展至85個新市場，集中在亞洲、非洲、歐洲、加勒比海和拉丁美洲。Spotify發言人Alex Norstorm指，這85個市場合共有超過10億人口，當中近半亦有使用互聯網。部分市場如孟加拉、巴基斯坦、尼日利亞更擁有最快速的互聯網人口增長。

分析指，市場競爭加劇，Spotify不希望服務加價，故未來收入增長主要來自於新增用戶及不同內容。Spotify面對來自Apple、Amazon及Google的競爭，需要加強其平台的獨特性，及加強現有市場的在地化。

同時，Spotify亦加快發展Podcast業務，為商戶推出新的廣告方案。該平台已斥資數億，以擴闊Podcast的內容類別，現時有逾200萬個Podcast內容上架。日前Spotify亦宣布已與DC漫畫 和華納兄弟達成兩項新協議，作為其內容和Podcast擴展計劃的一部分。

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責任編輯：葉泳珊