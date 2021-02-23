SensorTower預測　2024年消費者Apps「課金」金額達20,932億

▲ 知名數據分析公司SensorTower近日發表研究報告，預計2024年蘋果（Apple）使用者在「非遊戲行動應用程式（non-gaming mobile app）」上，「課金」的的金額將首度超越遊戲應用程式。

在新冠肺炎疫情爆發期間，全球多國實施居家抗疫令，不少民眾都會透過玩手機遊戲來打發時間。而在封城期間，更改變了民眾的生活和溝通方式，約會、視像會議及即時通訊應用程式的使用率激增。知名數據分析公司SensorTower近日發表研究報告，預計2024年蘋果（Apple）使用者在「非遊戲行動應用程式（non-gaming mobile app）」上，「課金」的的金額將首度超越遊戲應用程式。

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SensorTower報告指出，在未來5年內，全球消費者在行動應用程式上的支出將持續成長，料在2025可達2,700億美元（約20,932億港元），遠超2020年的1,100億美元（約8,528億港元）。而蘋果用家的課金支出，也將會超越Android使用者，在2025年蘋果全球使用者的支出可望達1,850億美元（約14,342億港元）。

SensorTower提到，受各國新冠肺炎防疫封城措施影響，大幅帶動民眾對非遊戲相關App的需求。該企也預計此情況將會持續，其中蘋果用家在非遊戲應用程式的支出將在2024年達到860億美元（約6,667億港元）、遊戲應用程式支出則達到730億美元（約5,659億港元），為App Store平台上的非遊戲應用程式營收首次超越遊戲應用程式。

該企也預計，在2025年蘋果App Store平台上的非遊戲應用程式支出將增至1,070億美元（約8,295億港元）；遊戲程式將會增至780億美元（約6,047億港元），差距更大。

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責任編輯：曾曉汶