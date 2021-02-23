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Facebook突然縮沙 正式撤回轉載澳洲新聞禁令

環球社會熱點 13:28 2021/02/23

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Facebook與澳洲政府已達成協議，將於未來數天恢復讓澳洲媒體與Facebook用戶分享及查看新聞連結。

澳洲立法要求Facebook等科企，就平台上的新聞內容向澳洲傳媒付費。Facebook其後禁止所有澳洲媒體與Facebook用戶分享及查看新聞連結，以抗議澳洲政府針對科技企業的舉措。但外媒報道，Facebook與澳洲政府已就付費新聞達成協議，將會於未來數天恢復讓澳洲媒體與Facebook用戶分享及查看新聞連結。

Facebook禁澳洲用戶查看新聞 抗議政府付費轉載法案 【下一頁】

Facebook上周三（17日）宣布，禁止所有新聞媒體及澳洲用戶閱讀及轉發任何新聞文章。因此澳洲媒體不能於Facebook發布新聞內容，用戶亦不能透過Facebook查看新聞報道。澳洲政府其後表示，已繼續就向澳洲新聞機構付費的法案與Facebook磋商。

Facebook周一（22日）發表聲明證實，該公司已與澳洲政府達成協議，將於接下來數日允許澳洲用戶及媒體再次分享及查看新聞連結。Facebook全球新聞合作夥伴關係副總裁布朗（Campbell Brown）指出，澳洲政府在談判過程中明確表示，Facebook將保留決定新聞是否出現在平台上的權利，強調Facebook不會因此被迫進行談判。

布朗更表示，澳洲政府在談判過程中同意作出大量變更。據悉，澳洲政府同意設立為期兩個月的調解期，允許科企平台和媒體在進入最後仲裁階段之前，進行經紀交易。另外，澳洲政府也將在作出最終決定之前，給予科企平台為期一個月的通知期。

責任編輯：鄭錦玲

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