【安心出行App私隱爭議】無法驗證安心出行程式原始碼　資科辦：尊重知識產權

▲ 有資訊科技界人士最新提出，當局可公開安心出行App的程式原始碼，釋除公眾疑慮。惟局方回應指，安心出行App由外聘私人公司開發，最初沒要求對方將程式原始碼公開。

新加坡政府早前推出類似香港「安心出行」App的「合力追蹤」（TraceTogether），日前有新加坡官員改口承認當地警方可取得授權，以調查刑事案件為由取用民眾資料，有關情況亦引發港人疫情追蹤技術涉及的私隱疑慮。有資訊科技界人士最新提出，當局可公開安心出行App的程式原始碼，釋除公眾疑慮。

不過創新及科技局局長薛永恒在接受傳媒訪問時稱，安心出行App由私人公司開發，最初沒要求對方公開原始碼，需尊重其知識產權。

另據資科辦昨晚上在Facebook發布的帖文指，開放源碼（Open Source）涉及由開發程式的公司與大學夥伴研發團隊提供的軟件，強調當中的知識產權必須得到保護。

帖文又提到，開放源碼會觸及程式的保安設計，對程式及用戶儲存的出行紀錄構成資訊安全風險。另一方面，將盡量公開安心出行涉及知識產權及資訊安全風險嘅部分以外的技術規範（technical specifications）。

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責任編輯：張寶燕