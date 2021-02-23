【滙豐控股5】滙豐去年稅前盈利倒退34% 勝市場預期並重啟派息 末期息每股0.15美元 (附加最新大行評級)

滙豐控股(00005)公布全年業績。截至去年１２月底止，去年列帳基準稅前盈利88億元（美元．下同），按年跌34％，仍勝市場預期。並且一如預期重啟派息，每股派0.15元。滙豐績前已先行炒上，中午收報48.05港元升3.3% 。下午該股一度高見49.5元，及後升勢收窄，全日收報46.7元，上升0.4%。

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截至去年底，集團預期信貸損失及其他信貸減值準備為88.1億元，而前年則為27.56億元，主要反映新型冠狀病毒疫情爆發的影響及未來經濟前景轉弱。集團普通股權一級比率（CET1）為15.9％，較前年底上升1.2個百分點。

集團行政總裁祈耀年在業績報告表示，今年開局良好，並對本年餘下時間的表現審慎樂觀，將繼續致力於明年將經調整成本基礎控制在310億元或以下，反映集團正進一步降低成本，但去年底美元轉弱導致貨幣換算產生不利影響，大致抵銷了成效。他指出，將繼續致力於明年底前將風險加權資產總值削減超過1000億元。平均有形股本回報率方面，不再預期可於明年達致10％至12％的原定目標。現時將平均有形股本回報率的中期目標定於10％或以上，亦有意將普通股權一級比率維持於14％以上，中期維持在14％至14.5％之間，長遠則會將目標下調。

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祈耀年又表示，自明年起，計劃逐步將目標派付比率設定在列帳基準每股普通股盈利的40％至55％之間，並可就非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值）靈活調整每股普通股盈利。滙豐指，於2021年內將不會按季度派息，但會於8月公布2021年中期業績時，考慮是否宣派一次股息，並於明年2月公布2021年全年業績或之前進行檢討，決定是否恢復按季派息。

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