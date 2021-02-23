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【中芯981】 中芯京城一期項目料2024年完工 每月可生產10萬片12英寸晶圓

股樓投資 19:48 2021/02/23

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內地晶片大廠中芯國際(00981)去年底宣布出資25.5億美元成立合資企業中芯京城，從事生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列等，佔51％股權。據北京亦莊官方消息顯示，中芯京城一期項目正在建設，規模約為24萬平方米，包含FAB3P1生產廠房及配套建築、構築物等。　

【異動股】 51信用卡委任 前農行金融科技高管為新CEO 全日勁升2.3倍  詳情請看【下一頁】　

中芯京城項目總投資約為497億元人民幣，將分兩期建設，一期項目計劃於2024年完工，建成後將達成每月約10萬片12英寸晶圓產能。根據中芯國際早前的公告，合資企業總投資額76億美元，註冊資本為50億美元。除中芯國際外，國家集成電路基金II和亦莊國際分別佔合資企業註冊資本24.49％和24.51％。

中芯月初曾指，展望今年因被美國政府列入實體清單，在採購美國相關產品或技術時受到限制，給全年業績預期帶來不確定風險。全年收入目標為中到高個位數增長，上半年收入目標約21億美元，全年毛利率目標為10％至20％的中部。集團當時又指，預計今年資本開支43億元，大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝，北京新合資項目建設等。

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撰文 : 李尚毅

晶片 中芯國際（00981） 港股

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