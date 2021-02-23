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【逆市開店】台灣60年老字號小食店　「老阿伯胖魷焿」登陸九龍城

商業 12:39 2021/02/23

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再有著名台灣食店於疫市下進駐香港。有60年歷史台灣老字號「老阿伯胖魷焿」即將登陸九龍城，不用飛台灣也可吃到超人氣台式小吃名物魷魚羹。

【好想去旅行】台灣擬3月起放寬外國旅客入境限制　惟需「一人一戶」居家檢疫

位於台北大稻埕的「老阿伯胖魷焿」原名是老阿伯魷魚焿，為60年老字號。2018年，老阿伯入選台北市美食店家再造計畫，改名「老阿伯胖魷焿GRANDPAng' SOUP」重新出發。店鋪傳承三代台北古早風味，1960年代由來自山東龐阿伯創立，其手藝是師承一位福州人，滿師決定在台北開設鋪頭，於當地享有很高名氣，台灣當地人及觀光客都經常光顧。

招牌食物有油蔥飯、魷魚羹及福州魚丸。油蔥飯是店家自己炸的豬油，加入古早油蔥、油膏醬淋在米飯上，是店內招牌。魷魚羹及福州魚丸都是每天純手工製作；魚漿以小鯊魚肉打成，加入芹菜包入魷魚在其中，純手工捏成。

「老阿伯胖魷焿」即將登陸香港，網上訂購優惠價只需$42即可一試台灣古早風味魷魚羹，套餐價 $88 更可享老阿伯拌魷魚福州丸綜合焿配嘉義雞絲手炒油蔥飯，蔥油生菜及價值$38或以上台式飲品。

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責任編輯：蘇穎琪

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