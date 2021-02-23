【新冠疫苗】南韓本周開始接種 目標今秋達群體免疫

新冠肺炎肆虐全球，各國陸續開展新冠疫苗接種計劃。南韓本周內正式開始為醫護接種輝瑞疫苗，南韓總理丁世均接受採訪時表示，南韓目標是在今年9月結束前，為7成南韓民眾接種新冠疫苗，達至群體免疫目標。不過他亦承認達標有難度。

南韓衛生官員本周稍後時間，將會為醫護人員和養老院職員接種輝瑞（Pfizer）疫苗，目標下月為80萬人接種首劑輝瑞疫苗。丁世均在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，雖然南韓較遲開展接種疫苗計劃，但依然定下了秋天達至群體免疫（herd immunity）的目標。

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丁世均承認達至目標仍有難度，但相信以南韓的速度，仍有機會在9月為7成人口接種首劑疫苗。他更形容南韓是「速度大師」（master of speed）。

南韓政府購入的疫苗數量，已經足夠為全國5,500萬人接種，但料當中大部分會在7月才送達。意味醫療人員需在幾個月內，達至政府設立的目標。

南韓當地的藥廠亦有研發疫苗，起初一度期望今年研發出本土疫苗，但後來發現成功機會渺茫。南韓政府已在1月底和輝瑞及Moderna簽訂疫苗訂購協議。

責任編輯：李俊儀