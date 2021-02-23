【恒生業績】恒生全年少賺逾3成、削派息　 午後股價回吐1%

▲ 恒生銀行中午收市後業績放榜。

恒生銀行 （00011） 去年純利按年減少33%，報166.87億元，原因包括淨利息收入因低息環境而減少、預期信貸損失受經濟不明朗的影響及物業重估出現淨虧損。恒生第四次中期股息為每股2.8元，較去年同期減少30%。總計恒生全年每股派息合共為5.5元，按年減少33%。

恒生績後股價下挫，截至下午1時23分，跌約1.05%，現價報151.2元，成交額3.13億元。以周息率計，恒生最新股息率3.64厘。

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期內，恒生淨利息收入減少17%，報269.06億元。資產負債表增長下交易量增加，惟被淨利息收益率收窄所抵銷。淨利息收益率減少47個基點，為1.73%，主要由於資產負債表重新定價所致。

非利息收入方面，淨服務費收入減少1%，報63.67億元。來自零售投資基金的收入減少14%。信用卡服務費收入減少22%，賬戶服務費收入減少17%。來自保險、貿易融資及匯款的服務費收入分別下跌7%、18%及42%，信貸融通服務費收入減少 11%。

另外，恒生預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥增加49%至27.38億元，反映宏觀經濟環境受疫情影響而轉差。

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編輯：陳華