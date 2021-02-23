【恒生業績】恒生全年少賺逾3成、削派息　 冀維持漸進式派息、未有裁員計劃（第二版）

▲ 恒生銀行中午收市後業績放榜。

恒生銀行 （00011） 去年純利按年減少33%，報166.87億元，原因包括淨利息收入因低息環境而減少、預期信貸損失受經濟不明朗的影響及物業重估出現淨虧損。恒生第四次中期股息為每股2.8元，較去年同期減少30%。總計恒生全年每股派息合共為5.5元，按年減少33%。恒生行政總裁鄭慧敏表示，派息受多方面因素影響，目前派息比率與前年相若。期望經濟好轉、中國經濟增長等幫助下，今年維持漸進式派息政策。

恒生績後股價下挫，收市倒跌0.2%，收報152.5元，成交額8.14億元。以收市價計，恒生最新股息率3.6厘。

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恒生截至去年底止總員工人數較2019年減少704人。鄭慧敏強調，是自然人員流失，由於去年經濟環境差、該行加強數碼化轉型，因此沒有立即填補空缺。若果今年市道好轉，會考慮不同業務增聘人手。

期內，恒生淨利息收入減少17%，報269.06億元。資產負債表增長下交易量增加，惟被淨利息收益率收窄所抵銷。淨利息收益率減少47個基點，為1.73%，主要由於資產負債表重新定價所致。財務總監梁永樂表示，第三、四季淨息差幾乎持平，分別為1.51%及1.52%，息口下跌空間不大，淨息差會在窄幅徘徊。

非利息收入方面，淨服務費收入減少1%，報63.67億元。來自零售投資基金的收入減少14%。信用卡服務費收入減少22%，賬戶服務費收入減少17%。來自保險、貿易融資及匯款的服務費收入分別下跌7%、18%及42%，信貸融通服務費收入減少 11%。

另外，恒生預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥（ECL）增加49%至27.38億元，當中下半年新增撥備較上半年減少。風險監控總監楊志良稱，ECL模型具有前瞻性，今年撥備會否改善要視乎經濟復甦步伐。

（第二版：增加管理層言論）

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編輯：陳華