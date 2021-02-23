【滙豐HSBC業績】滙豐派末期息0.15美元勝預期、衝50元不果急回　不再設以股代息　短期不回購（不斷更新）

重磅股HSBC滙豐 （00005） 中午公布業績，一如預期重啟派息，宣布每股派發0.15美元末期息，但將不再設有以股代息選項，同時公布採用以每股盈利40%至55%的新股息政策。以中午收報48.05元計，滙豐股息率約2.4厘。業績方面，列帳基準稅前溢利88億美元，按年跌34%，較市場預期跌38%較好。

滙豐表示，2021年開局良好，對餘下時間表現審慎樂觀，並提出最新的「業務增長計劃」。

滙豐業績、股息勝預期，滙豐績後午市早段高見49.5元升幅6.5%，但升幅不斷收窄，至下午2時20分，滙豐升幅只餘0.8%，報46.85元，成交39億元。

滙豐在業績報告中表示，董事會已採納一項可持續派息政策，自2022年起，計劃逐步將目標派付比率設定在列賬基準每股盈利的40%至55%之間，並可就非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值） 靈活調整每股普通股盈利。

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業績以外，市場關注滙豐最新的策略發展更新。集團表示，繼續致力於2022年將經調整成本基礎控制在310億美元或以下，反映集團正進一步降低成本，但2020年底美元轉弱導致貨幣換算產生不利影響， 大致抵銷成效。

此外，滙豐表示會繼續致力於2022年底前將風險加權資產總值削減超過1,000億美元。平均有形股本回報率方面，不再預期可於2022年達致10%至12%的原定目標。現時，將平均有形股本回報率的中期目標定於10%或以上。 並有意將普通股權一級比率維持於14%以上，中期維持在14%至14.5%之間，長遠則會將目標下調。

滙豐去年第四季扭虧轉賺14億美元

滙豐去年列帳基準收入504億美元，按年跌10%，淨利息收益率1.32厘，按年跌26個基點。撥備方面，2020年列帳基準預期信貸損失88.17億美元，按年增2.2倍。

若單計去年第四季度業績，列帳基準稅前溢利14億美元，扭轉2019年同期的虧損，主要由於當時一項73億美元的商譽減值未有再現。季內，預期信貸損失12億美元，按年升齊成，反映英國經濟前景不明以及工商金融業務特定風險承擔的相關準備增加。

滙豐去年中重啟裁員計劃，截至去年底員工人數約22.6萬人。

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記者：趙穎妍