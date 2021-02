美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫

▲ 美國最高法院周一(22日)駁回特朗普律師團隊不提交稅務紀錄的要求。

美國前總統特朗普卸任後,於參議院彈劾審訊中獲判無罪,但特朗普仍面臨多宗法律訴訟。美國最高法院周一(22日)駁回特朗普律師團隊不提交稅務紀錄的要求,因此紐約檢察官可查閲特朗普的稅務及財務紀錄。特朗普不滿最高法院的判決,更形容對他進行稅務調查是史上最大政治獵巫的延續。

曼哈頓區檢察官萬斯(Cyrus Vance)2019年8月就特朗普(Donald Trump)涉向成人片女星支付掩口費,要求特朗普提供8年的財務紀錄。特朗普團隊一直試圖阻止萬斯等人查閲其稅務紀錄,並上訴至最高法院。

但最高法院周一作出判決,拒絕應特朗普團隊的要求,阻止曼哈頓區檢察官獲得其財務記錄。特朗普發表聲明,批評最高法院不應容許這種「釣魚式查證」(fishing expedition)發生。

特朗普於聲明中形容萬斯對其稅務紀錄的調查,是延續了美國史上最大型的政治獵巫(a continuation of the greatest political Witch Hunt in the history of our Country)。

特朗普又不滿地表示,過往的總統從未遇到這樣的調查。特朗普批評民主黨人於他們完全控制的地區發起調查,更點名批評民主黨紐約州長科莫(Andrew Cuomo)作為他的政敵,有份主導這次調查。

但特朗普強調即使面對選舉方面的指控,他仍會如過往5年一樣繼續奮鬥,更強調他們將會在未來勝出。

責任編輯:鄭錦玲