  • 25°C
香港時間 : 2021223日 (二) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫

環球政治 12:00 2021/02/23

分享：

美國最高法院周一（22日）駁回特朗普律師團隊不提交稅務紀錄的要求。

美國前總統特朗普卸任後，於參議院彈劾審訊中獲判無罪，但特朗普仍面臨多宗法律訴訟。美國最高法院周一（22日）駁回特朗普律師團隊不提交稅務紀錄的要求，因此紐約檢察官可查閲特朗普的稅務及財務紀錄。特朗普不滿最高法院的判決，更形容對他進行稅務調查是史上最大政治獵巫的延續。

自稱2024大選篤定人選 特朗普據報欲捲土重來 【下一頁】

曼哈頓區檢察官萬斯（Cyrus Vance）2019年8月就特朗普（Donald Trump）涉向成人片女星支付掩口費，要求特朗普提供8年的財務紀錄。特朗普團隊一直試圖阻止萬斯等人查閲其稅務紀錄，並上訴至最高法院。

但最高法院周一作出判決，拒絕應特朗普團隊的要求，阻止曼哈頓區檢察官獲得其財務記錄。特朗普發表聲明，批評最高法院不應容許這種「釣魚式查證」（fishing expedition）發生。

特朗普於聲明中形容萬斯對其稅務紀錄的調查，是延續了美國史上最大型的政治獵巫（a continuation of the greatest political Witch Hunt in the history of our Country）。

共和黨眾院黨鞭仍未認拜登當選 特朗普已卸任約一個月 【下一頁】

特朗普又不滿地表示，過往的總統從未遇到這樣的調查。特朗普批評民主黨人於他們完全控制的地區發起調查，更點名批評民主黨紐約州長科莫（Andrew Cuomo）作為他的政敵，有份主導這次調查。

但特朗普強調即使面對選舉方面的指控，他仍會如過往5年一樣繼續奮鬥，更強調他們將會在未來勝出。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

自稱2024大選篤定人選 特朗普據報欲捲土重來
今日
自稱2024大選篤定人選 特朗普據報欲捲土重來
共和黨眾院黨鞭仍未認拜登當選 特朗普已卸任約一個月
2021/02/22
共和黨眾院黨鞭仍未認拜登當選 特朗普已卸任約一個月
不忍金正恩坐長途火車 特朗普曾邀對方乘空軍一號（多圖）
2021/02/22
不忍金正恩坐長途火車 特朗普曾邀對方乘空軍一號（多圖）
民調指近半共和黨侵粉想走 轉投特朗普新政黨
2021/02/22
民調指近半共和黨侵粉想走 轉投特朗普新政黨
特朗普將發表公開演說 彭斯據報拒出席
2021/02/22
特朗普將發表公開演說 彭斯據報拒出席
政治 選舉 醜聞 特朗普 美國 紐約 彈劾 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【新冠疫苗】南韓本周開始接種 目標今秋達群體免疫

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【BNO移民英國】英國擬延長免印花稅買樓至5月中
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月23日 時間12:00）