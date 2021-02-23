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【大行報告】滙豐大升申洲目標價95％　惟認為估值近5年最高　相信正面消息已完全反映

股樓投資 15:08 2021/02/23

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滙豐環球研究發表的報告指，基於市場同業的數據，料申洲國際(02313)估值獲重估，去年疫情期間公司亦有穩定的增長，加上其OEM模式反應較快，助公司捕捉品牌轉向直接向消費者銷售的機遇，該行認為市場對申洲的增長有信心，故願對其付出估值溢價，考慮到公司去年低數較低今年料有較強反彈，料重估亦將持續，將申洲評級升至「持有」，目標價由96.6元升至188.6元。

該行指出，申洲去年下半年受疫情、美元弱勢及平均銷售單價較低所影響，不過展望將來估計今年將有強勁反彈，一方面因為渠道庫存水平維持健康，料2020年至2022年公司銷售增長可維持14至16%左右，故該行將公司去年下半年收入及淨利預測分別降2%及4%，料期內收入按年增長5%，淨利則按年升6%，展望今年收入及淨利料將分別升17%。

滙豐研究表示，申洲國際股價自2020年低位已倍升，相信正面看法已完全反映，現時估值是自2016年以來最高，假如市場無新的催化劑提升其盈利預測，或未必有進一步的重估。

大行普遍對申洲持正面看法：

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撰文 : 周兆邦

申洲國際（02313） 港股

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