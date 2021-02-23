【Bitcoin】蓋茨談比特幣：不及馬斯克富有應小心　比特幣再失守5萬美元（第二版）

▲ 【Bitcoin】蓋茨談比特幣 「不及馬斯克富有應小心」

比特幣價格急升，且受到Tesla（美：TSLA）、萬事達卡（美：MA）、紐約梅隆銀行（美：BK）等大型企業熱烈追捧。不過，微軟（美：MS）創辦人蓋茨（Bill Gate）直言自己不是比特幣的粉絲，因為比特幣的開採會消耗大量能源，又指為馬斯克以外的其他投資者感到擔心。

耶倫：比特幣具高度投機性【下一頁】

蓋茨表示

（馬斯克）很多錢，他非常老練，所以我不擔心他的比特幣會隨機漲跌。 但我確實認為，那些在比特幣熱潮中買進的人，他們可能沒有那麼多閑錢。如果你沒有馬斯克有那麼多的錢，你還是應該小心點！

比特幣過去一日從高位回調，於下午1時多曾失50000美元，至下午2時12分，比特幣暫報59331，較24小時前跌一成。

Tesla投資比特幣不足一個月料勁賺78億元 【下一頁】

彭博最新的億萬富豪排行榜，馬斯克在全球富豪榜排名第二，全球現時只有一個人比馬斯克有錢，他就是亞馬遜（美：AMZN）行政總裁貝索斯，而蓋茨排名第三。馬斯克曾一度成為全球最有錢的富豪，但因近日Tesla股價大跌，身價跌回全球第二。

除了蓋茨，股神巴菲特也稱自己不是比特幣支持者。他去年接受傳媒訪問時指，沒有任何一枚比特幣，也沒有任何一枚加密貨幣，未來也絕不會有。

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編輯：吳敏芳