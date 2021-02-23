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【異動股】澳門取消內地旅客隔離措施 銀娛金沙升一成創年內高位

股樓投資 12:30 2021/02/23

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澳門宣布，由今日凌晨起取消所有內地入境人士的隔離的措施。有關消息刺激濠賭股造好，銀河娛樂（00027）現升11.1%，報77.6元，今早曾上試78.2元，創逾3年新高。金沙中國（01928）升10%，報39.45元，今早曾上試39.6元創年內新高。

【大行報告】交銀睇好呢隻內險股 今年新業務價值增14%　上調目標價5.6％ 潛在升幅18%  詳情請看[下一頁]

另外，永利澳門 （01128）升9.5%，報15.88元；澳博控股（00880）升8%，報11.2元；美高梅中國 （02282）升7.8%，報14.12元；新濠國際 （00200）升7.8%，報16.44元。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自周三（23日）凌晨零時起，入境前14日內曾經到過河北省石家莊市、黑龍江省綏化市的人士，無需接受14天醫學觀察，以及最少14天自我健康管理的措施。即自今日起，所有入境澳門的人士，無須因曾在14日內前往內地任何地方，而接受隔離。

本周公布業績 重點港股一覽  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

新濠國際（00200） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 港股 澳博控股（00880） 銀河娛樂（00027） 澳門 異動股

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