回首過去5年來，全球經濟走過蹣跚路，貿易磨擦與新冠疫情帶來百年未有之大變局，中國經濟穩中求進，金融改革開放再上新台階；面向未來，「雙循環」新發展格局下，「十四五」時期中國經濟迎來升維發展機遇，中國金融也將邁入新階段，助力經濟轉型升級。

放開准入限制，推動金融業邁向有序全面開放。長期以來，在外資准入方面的各類限制，特別是在持股比例和業務範圍等方面對外資金融機構實行區別對待，是中國金融業進一步開放、金融市場活力充分發揮主要的制約因素之一。比較表明，「十三五」之前的十餘年，從縱向看，中國銀行業、證券業、保險業外資佔比有一定下降；從橫向看，在24個主要經濟體中，僅印度和中國在上述三個金融領域持股比例方面區別對待內、外資。由此可見，放寬外資准入是中國金融從「特例」轉變為「慣例」的起點。2018年以來，兼具頂層設計與底綫思維的新一輪開放積極布局，包括銀行業、證券業、保險業等開放措施的金融開放腳步也明顯加快。通過在金融領域與國際接軌，實現市場准入、國民待遇、負面清單等高標準，一方面倒逼國內改革，同時引領「全面開放新格局」，為中國獲得全面市場經濟地位奠定堅實基礎，另一方面，也推動中資金融機構強化競爭和風險意識，助力其發展轉型。

加強政策協同，有效避免金融與實體風險共震。過去幾年，全球化進入深度轉折期和重塑期，世界經濟、金融、貿易演化格局日漸複雜，各國基本面的相對變化和政策的動態調整也更加頻繁。「十三五」以來，中國堅持宏觀政策大方向不變，並未雨綢繆主動優化政策搭配，金融政策與其他宏觀政策之間正逐步跳出「僵化聯繫」，加速邁向更為合理的「互補替代」，通過明確釐定政策邊界、形成政策合力順利通過了一系列「壓力測試」。2020年，在百年未遇的全球公共衛生衝擊下，全球經濟和金融市場出現劇烈波動。應對疫情衝擊，多部委發揮政策合力，一方面保證流動性充裕穩定金融系統和市場信心，另一方面也通過公開市場操作等奠定「降息」基調，引導長期利率下行，為中國經濟迅速觸底反彈提供了關鍵支撐。此外，政策因時調整也體現出定力，「不急轉彎」即妥善處理好內部與外部關係，緩釋宏觀風險。我們認為，疏堵並舉、及時響應有效避免了金融與實體風險共震，為「十三五」時期金融穩健發展夯實了基礎。