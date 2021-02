自稱2024大選篤定人選 特朗普據報欲捲土重來

美國前總統特朗普政治去向一直備受注視,外界關注特朗普會否再次參選美國總統。美國傳媒報道指,特朗普本周將會在美國佛羅里達州保守派政治行動會議(CPAC)上,宣稱自已篤定成為2024年大選的共和黨總統提名人。

特朗普(Donald Trump)將會在周日(28日)CPAC發表講話,是他卸任後首次公開發言。美國新聞網站Axios引述消息人士報道,特朗普屆時將宣布自己有意捲土重來,再次參選總統。

報道指,特朗普將宣佈自己是2024年大選共和黨的篤定提名人(presumptive 2024 nominee)。消息人士透露,特朗普將會透過會議發言「彰顯力量」(show of force),顯示自己仍獲廣泛支持。特朗普將表示:

「我未必擁有Twitter或橢圓形辦公室, 但我依然話事。」

(I may not have Twitter or the Oval Office, but I’m still in charge)