自稱2024大選篤定人選 特朗普據報欲捲土重來

美國前總統特朗普政治去向一直備受注視，外界關注特朗普會否再次參選美國總統。美國傳媒報道指，特朗普本周將會在美國佛羅里達州保守派政治行動會議（CPAC）上，宣稱自已篤定成為2024年大選的共和黨總統提名人。

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特朗普（Donald Trump）將會在周日（28日）CPAC發表講話，是他卸任後首次公開發言。美國新聞網站Axios引述消息人士報道，特朗普屆時將宣布自己有意捲土重來，再次參選總統。

報道指，特朗普將宣佈自己是2024年大選共和黨的篤定提名人（presumptive 2024 nominee）。消息人士透露，特朗普將會透過會議發言「彰顯力量」（show of force），顯示自己仍獲廣泛支持。特朗普將表示：

「我未必擁有Twitter或橢圓形辦公室， 但我依然話事。」 （I may not have Twitter or the Oval Office, but I’m still in charge）

報道引述特朗普高級顧問米勒（Jason Miller）指，特朗普在共和黨內仍有影響力，但華盛頓政圈中人及黨內草根階層分歧大。惟他強調，攻擊特朗普等同攻擊黨內草根階層。

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國會暴亂事件發生後，數以萬計的共和黨人退黨，但仍然留有黨籍的共和黨人中，民意調查顯示，特朗普在眾多的2024年大選潛在參選人中，支持度明顯領先。

責任編輯：李俊儀