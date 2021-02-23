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【蘋果古董】1978年蘋果彩虹Logo零售招牌　拍賣起標價9.3萬元

科技 11:48 2021/02/23

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據外媒AppleInsider報道，該蘋果經典彩虹Logo將在本周四，以為1.2萬美元（約9.3萬港元）作底價起進行拍賣。

蘋果公司（Apple）前身為蘋果電腦（Apple Computer Inc.），其著名的「Bitten Apple」（被咬的蘋果） 彩虹色標誌被視為電腦界經典標誌，更是一直受果迷追棒的歷史舊物。據外媒AppleInsider報道，該蘋果經典彩虹Logo將會以1.2萬美元（約9.3萬港元）作底價起進行拍賣。今次香港蘋果迷又會否心動，出手網上競投？

據Nate D.Sanders拍賣行描述，是次拍賣的蘋果經典彩虹Logo尺寸約4呎（1.21 米）×5 呎（1.52 米），有一些表面痕跡及背景有少許泛黃，但經典彩虹蘋果標誌的顏色依然鮮豔，指其「整體狀況良好」。

【蘋果iPhone】分析：iPhone 12需求帶動　蘋果市值今年底達23萬億元

【蘋果消息】外媒：蘋果擬將iPad組裝工序遷至印度

事實上，蘋果早期的產品或紀念品都是較熱門的拍賣品，而是次的Logo可追溯到1978年，曾經是美國電腦專案店作為蘋果電腦經銷商證明。Nate D.Sanders 拍賣行亦曾經在去年3月，上架一幅以金屬畫架鑲嵌保護，編號為「LOT #151」的相同Logo，以二萬美元（約15.5萬港元）作底價拍賣。

今次拍賣的Logo編號則為「Lot #94」，並將於2月25日美國（太平洋時間）下午5時正截至網上競投。

【iPhone配件】傳MagSafe有新配件！蘋果將推出小型磁力流動充電器

責任編輯：張寶燕

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