【復必泰】BioNTech疫苗料周四抵港、台灣3月放寬入境　國泰升逾半成（第二版）

▲ 【復必泰疫苗】BioNTech疫苗料周四抵港 國泰升逾半成、國航升一成

復星負責引入香港的BioNTech輝瑞研發疫苗「復必泰」，消息指，首批100萬劑「復必泰」最快周四運抵香港。隨港府官員昨日起注射疫苗，受疫情重挫的國泰航空 （00293） 今早股價升逾半成，至上午11時，國泰股價升6%，報7.6元。

國泰上周負責運送科興生物疫苗抵港，預料國泰也會負責「復必泰」運送至港的貨運。

另外，台灣周一（22日）公布，3月1日起放寬入境限制，所有入境者不分國籍須出示搭機3日內檢驗陰性證明，但仍會維持入境人士「一人一戶」居家檢疫措施。台灣1月起禁止外籍人士入境，最新措施大致相當於回到去年12月的防疫要求。

瑞信：有疫苗接種，國泰航空前景仍具挑戰，可見【下一頁】

復星BioNTech疫苗接種注意什麼？ 復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項，可見【下一頁】

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多地開始接種疫苗，內地農曆新年後旅客量穩定，料措施將逐步放寬，瑞信上調三大內地航空股目標價。

國航 （00753） 股價升一成，南航 （01055） 升9%，東航 （00670） 升6%。

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編輯：麥德銘

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