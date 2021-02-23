全球手機市場洗牌　蘋果去年第四季智能手機出貨量超三星　華為銷售跌四成、落後小米Oppo

▲ 蘋果去年第四季全球智能手機出貨量超三星嗎。

蘋果（美：AAPL）在5G手機的帶領下，去年第四季晉升全球智能手機製造商榜首。根據研究機構Gartner數據顯示，在推出5G手機後，蘋果第四季銷售近8000萬部手機，使蘋果自2016年以來首次超越三星成爲全球最大的智能手機製造商。另一邊廂，華為因受美國制裁銷售急跌41%，落後於小米 （01810） 及OPPO，全球排第5。

華為發布Mate X2，詳情【下一頁】

該機構的分析師表示，蘋果第四季度手機銷售按年增長15%，隨着環球市場復甦，蘋果手機銷售增長的勢頭很可能將持續至今年整年。而三星手機銷量於該季下滑12%，去年全年下降15%。

另外，Gartner指出，美國制裁阻止了華為在智慧型手機上使用Google應用程式和服務，在一定程度上削弱了銷量。華為去年11月宣布出售其旗下手機品牌Honor榮耀，或會進一步衝擊其手機銷量。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

相關文章：【華為風暴】據報華為今年手機零件訂單暴跌6成 料美國制裁影響持續

【小米股價】印度智能手機市場去年萎縮2% 小米跑輸大市銷售跌6%

編輯：陳華