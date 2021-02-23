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【大行報告】交銀睇好呢隻內險股 今年新業務價值增14%　上調目標價5.6％ 潛在升幅18%

股樓投資 11:17 2021/02/23

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交銀國際發表報告，預期中國平安（02318）今年新業務價值增長可達14%，2022至23年亦可保持10%以上增速，把目標價由107元上調5.6%，至113元，維持「買入」評級。

平保周二（23日）早市報96元，升1.7%，成交額8.8億元，較目標價潛在升幅18%。

【大行報告】呢隻新能源股高位跌27％ 光證仍然睇好 首予買入評級　目標價潛在升幅46％【見下頁

報告指出，平保壽險業務在去年受到疫情和壽險改革的雙重影響，新業務價值同比下降35%，平保預計2021年新業務價值將實現正增長，交銀估計增幅可達14%。2021年壽險改革進入推廣階段，預計壽險改革成效在2022年將更為明顯。

交銀認為，平保未來三年將維持百萬代理人的規模，壽險產品附加健康管理服務將鞏固差異化競爭優勢。產險業務綜合成本率預計同比保持平穩，平安銀行差異化競爭優勢突出，對於集團的反哺效應將進一步突顯。

【延伸閱讀】【大行點睇】中金2月份行業首選股   新增12隻港股 【見下頁

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記者：李兆明

目標價 中國平安（02318） 大行報告

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