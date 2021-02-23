英國公布4階段解封路綫圖 約翰遜稱6月全面解封

新冠肺炎疫情全球大流行，英國的新冠肺炎疫情有緩和趨勢。英國首相約翰遜當地周一（22日）晚上公布4階段解封路綫圖，首階段於下月初重開英國學校及放寬社交限制。約翰遜更表示，目標是於今年6月下旬全面解封英格蘭。

英國衛生大臣：打首劑已可減少3分2傳播機會 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）於記者會上，提出分為4階段的解封路綫圖，每個階段之間相隔的時間約為5周。對於每個解封階段的推進，將須滿足4個條件：疫苗接種計劃持續達標、疫苗有助降低確診及死亡的證據、感染率上升也不會對醫療系統構成不能持續負擔的壓力，以及變種病毒不會令政府現有評估的基本因素改變。

約翰遜表示，政府希望4階段解封計劃是審慎但無法逆轉（cautious but irreversible），強調政府推進至每個階段的決定，都需靠數據而非日期推動（by data not dates）。

約翰遜更表示，如英國推進至解封路綫圖的第三階段，他們會考慮採取疫苗護照的措施，來協助室内場所在安全情況下重開。

第一階段

（最早由3月8日起）：

重開學校、允許恢復課後戶外體育活動；

允許2人於戶外公共場所休憩；

每位安老院院友可獲1名親友探訪；

（最早由3月29日起）：

允許2個家庭或最多6人於戶外聚會；

戶外體育場地重開，恢復網球、籃球等戶外體育運動；

第二階段（最早由4月12日起）：

容許非必要零售業商舖重開；

戶外招待業恢復營業；

室内休憩場地重開，包括泳池及健身室；

度假屋重開；

第三階段（最早由5月17日起）：

戶外大部分社交距離措施放寬；

允許2個家庭或最多6人於室内聚會；

酒店及室内招待場所重開；

放寬婚禮及喪禮等場合的參加人數上限至30人；

第四階段（最早由6月21日起）

解除所有關於社交距離的禁令；

允許夜店等場所重開；

責任編輯：鄭錦玲