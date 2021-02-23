【小米股價】科技股挫小米續跌3%　再有「二千人操」買盤排隊28元入貨

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科技股下挫，小米 （01810） 股價今早續跌逾2%，低見27.9元，小米股價回落至上周五傳出確定造車消息前以下水平。雖然如此，投資者續趁小米回落低吸，繼昨日於29元價位排出逾千買盤後，今早再有千個買盤於小米28元價位排隊入貨。
小米最終收報28.1元，跌3.1%，成交59.1億元。小米28元價位共有2600個買盤，涉810萬股或近2.3億元。
小米午後於28元價位的買盤，增加至2000個，涉520萬股或近1.5億元。
小米中午收報28.15元，跌2.9%，成交36.1億元。截至中午收市，小米於28元價位的買盤，增加至1700個，涉580萬股或1.6億元。
早上10時14分，小米於28元的價位，共錄得1000個買盤，涉260萬股或7280萬元。
小米表示目前未就電動汽車製造業務達正式立項階段，小米股價昨日跌5.4%至29元，成交122億元，連續兩日成交逾百億元。
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責任編輯︰梁浩碩