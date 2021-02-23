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【新股IPO】電動車初創Lucid借殼上市　近年最大SPAC上市個案　與其合併公司Churchill Capital盤前跌4成

股市 18:44 2021/02/23

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Lucid Motors於2007年成立。

美國電動車初創企業Lucid Motors同意，與花旗前高層Michael Klein創立的空殼公司（SPAC）Churchill Capital Corp IV（美﹕CCIV）合併後上市，該企業估值約240億美元（1872億港元），成為最大的SPAC上市個案之一。

根據交易條款，Lucid上市籌得44億美元（約341億港元）現金。消息公布後，至下午6時，Churchill盤前跌近4成，現報35.8美元，跌37.7%。

Lucid於2007年成立，公司大股東為沙地阿拉伯主權基金PIF。沙地阿拉伯主權基金PIF曾在2018年向Lucid注資10億美元（約77.5億港元）。值得留意的是，Michael Klein在花旗任職期間，是PIF的顧問。

截至目前，Lucid仍未生產第一輛車。Lucid行政總裁Peter Rawlinson曾經在Tesla（美：TSLA）擔任Model S的首席工程師。

相關文章：【港交所股價】港股成交破紀錄3026億元　港交所傳研究SPAC機制、連升斷纜（第二版）

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記者：謝卓榮

美股 Tesla IPO 花旗銀行

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