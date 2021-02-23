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【快手股價】快手納恒生科指國指　股價全日跌5%

新經濟追蹤 16:14 2021/02/23

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快手納恒生科指國指，但股價未止跌

快手 （01024） 今日正式納入恒生綜合指數、國指、科技指數3大指數，惟快手繼昨日U盤倒跌近3%，今早最多跌7%見350元。快手中午收報363.2元，跌近4%，下午收報358元，全日跌5.2%，成交63.2億元。

恒指公司早前指，快手躋身國指及科指後的權重分別達5%及8%上限。以1月底分別有55億美元及19億美元資金追蹤國指及科指，以快手市值佔比計，ETF被動資金追入分別達21.3億及11.8億港元。

值得注意是，快手屬同股不同權公司，即使納入恒生綜合指數，仍須待上市時間達6個月，才達到納入港股通的基本要求，暫未有北水支援。

快手周五收市時納入MSCI中國指數。

快手2月23日起納入國指科指、北水需等6個月，可見【下一頁】

快手和其他科網股因應美國長期債息向上、資金流向傳統經濟股，一同下跌，從高位417.8元累計回吐16%。

基本因素層面上，瑞銀首予快手目標價430元，評級為「買入」，意味潛在上升空間逾2成。該行認為快手平台僅處營收初期，變現水平落後於其他互聯網企業，增長前景可期，預料明年有望恢復錄得盈利。

瑞銀：快手明年或恢復盈利 首予目標價430元，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 新經濟 快手—W（01024） 恒生科技指數 恒生中國企業指數 恒生綜合指數 港股通 同股不同權 新經濟股

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