【快手股價】快手昨納恒生科指國指　今日續跌8%

▲ 快手納恒生科指國指，但股價未止跌

快手 （01024） 昨日正式納入恒生綜合指數、國指、科技指數3大指數，惟快手股價未止跌，繼昨日跌5%後，今日跌幅擴大。截至午間收市，快手跌近8%，最新報329.6元，成交額31.6億元。

恒指公司早前指，快手躋身國指及科指後的權重分別達5%及8%上限。以1月底分別有55億美元及19億美元資金追蹤國指及科指，以快手市值佔比計，ETF被動資金追入分別達21.3億及11.8億港元。

值得注意是，快手屬同股不同權公司，即使納入恒生綜合指數，仍須待上市時間達6個月，才達到納入港股通的基本要求，暫未有北水支援。

快手周五收市時納入MSCI中國指數。

快手2月23日起納入國指科指、北水需等6個月，可見【下一頁】

快手和其他科網股因應美國長期債息向上、資金流向傳統經濟股，一同下跌，從高位417.8元累計回吐16%。

基本因素層面上，瑞銀首予快手目標價430元，評級為「買入」，意味潛在上升空間逾2成。該行認為快手平台僅處營收初期，變現水平落後於其他互聯網企業，增長前景可期，預料明年有望恢復錄得盈利。

瑞銀：快手明年或恢復盈利 首予目標價430元，可見【下一頁】

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【ATMXJ股價】科指跌穿1萬關口 京東跌近4%

【科技股女股神】美債息升科技股挫 女股神Cathie Wood旗艦基金傷

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

編輯：麥德銘