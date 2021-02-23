【濠賭股】內地入境澳門即日起無須隔離　銀娛升逾一成冠藍籌

▲ 內地入境澳門即日起無須隔離 銀娛等澳門博彩股表現亮麗

澳門當局宣布，自23日凌晨零時起取消所有自內地入境澳門人士須隔離的措施。消息刺激濠賭股股價上升，銀河娛樂 （00027） 中午收報77.7元，升11.2%，為表現最佳藍籌，創逾3年新高，反映銀娛股價已勝疫情爆發前；金沙中國 （01928） 中午收報39.45元，升10%，創52周新高。

其他濠賭牌主方面，永利澳門 （01128） 創3個月新高，升近一成；美高梅中國 （02282） 中午收報14.1元，升7.6%；新濠國際 （00200） 及澳博控股 （00880） 升8%。

摩通料春節長假後訪澳旅客數回升、疫苗消息支持濠賭股，【詳見下一頁】

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心最新宣布，自周三（23日）凌晨零時起，取消在入境澳門前14天內曾經到過河北省石家莊市、黑龍江省綏化市的人士須按照衞生當局的要求，在指定地點接受14天醫學觀察，以及最少14天自我健康管理的措施。

即自規定時間起，所有入境澳門的人士，無須因曾在14日內前往內地任何地方，而接受醫學觀察或自我健康管理。



相關文章：

【銀娛股價】銀娛路氹第四期簽署126億元工程合約 動工3年內完成（第二版）



編輯：何倩敏



【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】



【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】