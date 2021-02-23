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【濠賭股】內地入境澳門即日起無須隔離　銀娛升一成冠藍籌

股市 10:34 2021/02/23

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內地入境澳門即日起無須隔離　銀娛等澳門博彩股表現亮麗

澳門當局宣布，自23日凌晨零時起取消所有自內地入境澳門人士須隔離的措施。消息刺激濠賭股股價上升，截至上午10時30分，銀河娛樂 （00027） 升10%，報77.1元，為表現最佳藍籌，創逾3年新高，反映銀娛股價已勝疫情爆發前；金沙中國 （01928） 升7%。

其他濠賭牌主方面，永利澳門 （01128） 、美高梅中國 （02282） 、新濠國際 （00200） 都升8%；澳博控股 （00880） 則升5%。

摩通料春節長假後訪澳旅客數回升、疫苗消息支持濠賭股，【詳見下一頁】

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心最新宣布，自周三（23日）凌晨零時起，取消在入境澳門前14天內曾經到過河北省石家莊市、黑龍江省綏化市的人士須按照衞生當局的要求，在指定地點接受14天醫學觀察，以及最少14天自我健康管理的措施。

即自規定時間起，所有入境澳門的人士，無須因曾在14日內前往內地任何地方，而接受醫學觀察或自我健康管理。

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