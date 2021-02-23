【科興疫苗】截至早上8時約有3萬預約接種新冠疫苗

▲ 特首林鄭月娥昨率先接種疫苗。

政府公布的新冠疫苗接種計劃展開，今日起接受優先群組的市民網上預約，最快今個星期五接種。截至早上8時，約有3萬預約接種科興之新冠肺炎疫苗。

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創新及科技局局長薛永恒今早接受電台訪問時手表示， 截至早上8點， 約3萬人成功預約。他又指，網站開放初期有「成千上萬」預約進入系統，超越系統容量致「塞車」，呼籲市民耐心等候。

預約系統提醒選擇接種的只有內地科興疫苗， 市民要輸入身份證號碼， 出生日期， 所屬優先組別， 之後填寫姓名， 手提電話號碼， 以及選擇注射第一針及第二針的疫苗接種中心和預約注射時間， 成功預約後會收到短訊確認。

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可優先接種新冠疫苗的群組， 分別是60歲或以上人士； 醫療機構人員及參與抗疫工作人員； 安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工； 維持必要公共服務的人員； 以及跨境運輸、口岸、港口工作人員. 另外， 陪同70歲或以上長者接種疫苗的人士， 亦可以獲得接種， 最多兩人。

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編輯：吳敏芳

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