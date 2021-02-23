【私募基金】博裕資本創辦人據報由香港總部轉至新加坡　WSJ：憂江澤民影響力降

《華爾街日報》引述知情人士透露，由中國前國家主席江澤民的孫子創立的知名私募股權公司博裕資本（Boyu Capital）的兩名聯席創始人已搬至新加坡，並將公司的部分業務從香港總部轉至新加坡。

該名知情人士表示，博裕向東南亞城市國家新加坡傾斜的主要原因是擔心現年94歲的江澤民影響力下降。江澤民的支持扶助博裕取得成功。

知情人士指，與香港相比，新加坡讓博裕更加遠離北京當局可能進行的審查或不利行動。他們認為，新加坡辦事處是博裕在中國以外的第一個辦事處，為該公司避開黨內政治鬥爭提供了潛在的避風港，並幫助該公司將業務在香港大本營之外實現多元化，因香港的動蕩和北京方面鎮壓異見的措施已經動搖了當地的商業信心。

螞蟻上市剎停內情 WSJ：中央發現螞蟻股權架構「江派」色彩濃厚，可見【下一頁】

博裕10年前由江澤民的孫子江志成和三位聯席創始人創立，以其人脈廣、專注於中國市場的精明投資贏得了聲譽，其支持者包括香港億萬富豪李嘉和新加坡國有投資公司淡馬錫控股（Temasek Holdings）。

公司和政府記錄顯示，博裕的聯席創始人之一童小幪（Sean Tong）最近獲得了新加坡的永久居留權，他是新加坡一家基金管理公司的首席執行官，該公司也使用博裕的名字。這些知情人士說，博裕創始首席執行官張子欣（Louis Cheung）也已移居新加坡。公司公告顯示，這兩人都是擁有香港永久居留權的中國公民，張子欣則持有新加坡工作簽證。

其中一位知情人士說，博裕還將把部分香港業務轉移到上海的一家分支機構。

目前尚不清楚博裕在香港的業務有多少將遷往新加坡或上海。博裕的網站列出了在香港、北京和上海的辦事處，該公司尚未公布設立新加坡辦事處的事宜。據了解，該辦事處位於新加坡核心商務區一座高檔商業大廈的一個共享辦公樓內。



編輯：何倩敏



【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】



【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】