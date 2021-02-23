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【港股市況】恒生指數倒升300點　滙豐今放榜績前曾升3%（不斷更新）

股市 11:02 2021/02/23

分享：

港股市況不斷更新

美股個別發展，道指收市微升27點，納指跌2.5%。恒生指數低開129點，恒指開報30189點。滙豐 （00005） 績前逆市升1%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌近3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【財政預算案2021】消息：預算案設失業貸款　月薪6倍上限8萬

即市走勢︰

【10：02】中生製藥 （01177） 升逾9%，高見8.09元。

【10：50】內銀股造好，建行 （00939） 升近3%；工行 （01398） 升逾3%，破頂高見5.35元；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升近4%。

【10：36】ATMX中，騰訊 （00700） 最新轉升近0.1%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌2%。

【10：33】大市升302點，報30622點。

【10：30】港股升幅擴大至逾200點，重上30500點水平，報30547點，升227點。

【10：25】銀娛 （00027） 升幅擴大至8%，破頂高見76元；金沙 （01928） 升逾6%，破頂高見38.25元。

【10：12】大市升幅收窄至約40點，報30359點。

【10：02】2021世界移動大會（MWC）今日至25日在上海舉辦，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升2%；聯通 （00762） 暫無升跌。

【09：59】太陽國際 （08029） 回吐兩成，低見0.8元。

【Bitcoin】「洗米華」周焯華旗下太陽國際擬購1000部礦機　股價飆逾4倍後急回（第二版）

【09：57】港股最新升約150點，報30471點。

【09：50】三桶油上升，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升逾1%，破頂高見4.55元，油價隔晚升近4%。

【德州大停電】隔夜油價大漲石油股強勢　「三桶油」上揚逾2%

【09：47】杭品生活科技 （01682） 股價飈升2.3倍，破頂高見0.5元。杭品生活科技公布以每股0.131元配售最多1.3億股新股，集資約1703萬元，配售價較昨天收市價0.146元折讓約10.3%。

【09：46】快手科技 （01024） 挫半成，低見350元。快手科技昨日收市後納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數。

【快手股價】快手納恒生科指國指　股價曾跌7%

【09：44】車股逆市下跌，吉利 （00175） 跌近3%；比亞迪 （01211） 跌逾4%；華晨 （01114） 跌0.7%；長汽 （01114） 跌逾2%。乘聯會公布，內地2月市場預計狹義乘用車零售銷量1119萬輛，按年增長377%，按月下滑44.9%。

【09：43】港股最新升逾百點，恒生指數升111點，報30431點。

【09：41】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%，破頂高見73.2元；金沙 （01928） 升逾2%。澳門宣布今日起所有自内地入境澳門人士無須隔離。

【09：39】滙豐 （00005） 升3%，高見47.95元。

【09：38】大市最新轉升，恒指升13點，報30333點。

【09：37】港股最新跌約60點，報30260點。

【09：33】港交所 （00388） 跌3%，低見545元，成交2.4億元。

【09：31】希望教育 （01765） 跌近一成，低見2.75元。希望教育計劃以先舊後先方式配售6.8億股，每股配售價2.8元，較昨日收市價折讓9.7%。

希望教育發可轉換債及配股　集資逾46億元

【09：28】玖龍紙業  （02689） 績後跌4%，開報15.06元。玖紙中期盈利約為40億元人民幣，按年增加75.6%。每股中期股息10分（相等於約12港仙）。

【業績】玖紙去年下半年多賺75%　中期息10分人幣

【09：27】科指開報9786點，跌191點或1.9%。

【09：23】Bitboin比特幣隔晚曾跌穿50000美元，最新報53156美元，24小時內跌6%，火幣科技 （01611） 跌近15%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾13%；雄岸科技 （01647） 跌4%。

【比特幣】比特幣曾跌17%失守5萬美元關 美財長耶倫：比特幣具高度投機性

【09：20】恒生指數低開129點，開報30189點。滙豐 （00005） 績前逆市升1%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌近3%。

【09：13】即月期指開報30150點，升73點或0.2%。

【09：04】藍光嘉寶 （02606） 、碧桂園服務 （06098） 開市前短暫停牌。

【碧桂園服務】碧桂園服務停牌　待公布交易

【09：04】人行開展100億元人民幣逆回購操作，無逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：46】滙豐HSBC （00005） 將於今日公布業績。

【滙豐HSBC業績】滙豐周二放榜前逆市升2%　料每股派0.13美元末期息（附大行預測圖解）

大行予滙豐目標價

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【08：43】恒指黑期跌約112點，報30093點；道指期貨升38點，報31504點。

【07：45】港股ADR收報30093點，跌226點或近0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報46.49元，跌0.01元或0.02%。騰訊 （00700） ADR折合報700.08元，跌13.42元或近1.9%。恒指夜期收報30240點，升163點，低水80點，成交21606張。

更多ADR收市︰

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【07：30】美股個別發展，美國10年期債息進一步迫近1.4厘水平，意味企業借貸成本恐推高。道指收市微升27點，報31521點。標指跌30點，收報3876點。納指收報13533點，跌341點或2.5%。

道指微升27點納指跌2.5%　港股ADR跌226點

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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