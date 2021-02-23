【港股市況】恒生指數倒升300點　滙豐今放榜績前曾升3%（不斷更新）

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【復必泰疫苗】BioNTech疫苗料周四抵港 國泰升逾半成、國航升一成
美股個別發展，道指收市微升27點，納指跌2.5%。恒生指數低開129點，恒指開報30189點。滙豐 （00005） 績前逆市升1%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌近3%。
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【10：02】中生製藥 （01177） 升逾9%，高見8.09元。
【10：50】內銀股造好，建行 （00939） 升近3%；工行 （01398） 升逾3%，破頂高見5.35元；中行 （03988） 升逾1%；農行 （01288） 升近4%。
【10：36】ATMX中，騰訊 （00700） 最新轉升近0.1%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌2%。
【10：33】大市升302點，報30622點。
【10：30】港股升幅擴大至逾200點，重上30500點水平，報30547點，升227點。
【10：25】銀娛 （00027） 升幅擴大至8%，破頂高見76元；金沙 （01928） 升逾6%，破頂高見38.25元。
【10：12】大市升幅收窄至約40點，報30359點。
【10：02】2021世界移動大會（MWC）今日至25日在上海舉辦，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升2%；聯通 （00762） 暫無升跌。
【09：59】太陽國際 （08029） 回吐兩成，低見0.8元。
【Bitcoin】「洗米華」周焯華旗下太陽國際擬購1000部礦機 股價飆逾4倍後急回（第二版）
【09：57】港股最新升約150點，報30471點。
【09：50】三桶油上升，中石油 （00857） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升逾1%，破頂高見4.55元，油價隔晚升近4%。
【09：47】杭品生活科技 （01682） 股價飈升2.3倍，破頂高見0.5元。杭品生活科技公布以每股0.131元配售最多1.3億股新股，集資約1703萬元，配售價較昨天收市價0.146元折讓約10.3%。
【09：46】快手科技 （01024） 挫半成，低見350元。快手科技昨日收市後納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數。
【09：44】車股逆市下跌，吉利 （00175） 跌近3%；比亞迪 （01211） 跌逾4%；華晨 （01114） 跌0.7%；長汽 （01114） 跌逾2%。乘聯會公布，內地2月市場預計狹義乘用車零售銷量1119萬輛，按年增長377%，按月下滑44.9%。
【09：43】港股最新升逾百點，恒生指數升111點，報30431點。
【09：41】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%，破頂高見73.2元；金沙 （01928） 升逾2%。澳門宣布今日起所有自内地入境澳門人士無須隔離。
【09：39】滙豐 （00005） 升3%，高見47.95元。
【09：38】大市最新轉升，恒指升13點，報30333點。
【09：37】港股最新跌約60點，報30260點。
【09：33】港交所 （00388） 跌3%，低見545元，成交2.4億元。
【09：31】希望教育 （01765） 跌近一成，低見2.75元。希望教育計劃以先舊後先方式配售6.8億股，每股配售價2.8元，較昨日收市價折讓9.7%。
【09：28】玖龍紙業 （02689） 績後跌4%，開報15.06元。玖紙中期盈利約為40億元人民幣，按年增加75.6%。每股中期股息10分（相等於約12港仙）。
【09：27】科指開報9786點，跌191點或1.9%。
【09：23】Bitboin比特幣隔晚曾跌穿50000美元，最新報53156美元，24小時內跌6%，火幣科技 （01611） 跌近15%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾13%；雄岸科技 （01647） 跌4%。
【比特幣】比特幣曾跌17%失守5萬美元關 美財長耶倫：比特幣具高度投機性
【09：20】恒生指數低開129點，開報30189點。滙豐 （00005） 績前逆市升1%。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；小米 （01810） 跌近3%。
【09：13】即月期指開報30150點，升73點或0.2%。
【09：04】藍光嘉寶 （02606） 、碧桂園服務 （06098） 開市前短暫停牌。
【09：04】人行開展100億元人民幣逆回購操作，無逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。
【08：46】滙豐HSBC （00005） 將於今日公布業績。
【滙豐HSBC業績】滙豐周二放榜前逆市升2% 料每股派0.13美元末期息（附大行預測圖解）
大行予滙豐目標價
【08：43】恒指黑期跌約112點，報30093點；道指期貨升38點，報31504點。
【07：45】港股ADR收報30093點，跌226點或近0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報46.49元，跌0.01元或0.02%。騰訊 （00700） ADR折合報700.08元，跌13.42元或近1.9%。恒指夜期收報30240點，升163點，低水80點，成交21606張。
更多ADR收市︰
【07：30】美股個別發展，美國10年期債息進一步迫近1.4厘水平，意味企業借貸成本恐推高。道指收市微升27點，報31521點。標指跌30點，收報3876點。納指收報13533點，跌341點或2.5%。
責任編輯︰梁浩碩