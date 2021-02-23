【科技股女股神】美債息升科技股挫　女股神Cathie Wood旗艦基金傷

▲ 美債息升科技股挫 女股神旗艦基金傷

美債息上升為高估值的科技股帶來壓力，納指跌341點或2.5%，科技股大跌，拖累科技股女股神、獲連登網民稱為「契媽」的Cathie Wood旗下投資旗艦ARK Innovation ETF（ARKK）大跌5.8%，為今年以來最差表現。當中，於ARKK佔比最重的Tesla（美︰TSLA），股價跌8.5%。

ARKK受惠Tesla、Zoom（美：ZM）、DocuSign （美：DOCU）等推動，ARKK去年回報率達1.48倍。不過，隨着美國10年期債息短短數周內由1厘飈升至1.35厘，這些交易開始出現問題。Zoom連跌四日，周一再跌5.6%；DocuSign挫8.2%；該基金第二大重倉股串流平台股ROKU（美：ROKU）跌6.3%。另外，前十大重倉股中的Spotify（美：SPOT）、Zillow分別跌逾4%及9%。

ARKK本月計仍升4.6%，但隨着債息上升，女股神的選股或難以復制去年的超大收益。

Tallbacken行政總裁Michael Purves表示，ARKK的主要持倉是那些令人振奮的故事型公司，但當中大多數公司都沒有「FANG」公司的現金流，指這是市場上最具投機性的部分，但卻顯示出脆弱性增加的迹象。

Miller Tabak +首席市場策略師Matt Maley表示，若價格進一步下跌，將引發一些重大擔憂，指他們擁有的很多資產流動性不太好，其他人則傾向看到一段時間內的單向波動。若很多人都想立刻離開，情況可能會較正常更差。

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責任編輯︰梁浩碩