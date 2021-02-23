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道指微升27點納指跌2.5%　港股ADR跌226點

股市 07:27 2021/02/23

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道指微升27點納指跌2.5%　港股ADR跌226點

道指升27點 納指跌2.5%
美股個別發展，美國10年期債息進一步迫近1.4厘水平，意味企業借貸成本恐推高。道指收市微升27點，報31521點。標指跌30點，收報3876點。納指收報13533點，跌341點或2.5%。

港股ADR跌226點
港股ADR收報30093點，跌226點或近0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報46.49元，跌0.01元或0.02%。騰訊 （00700） ADR折合報700.08元，跌13.42元或近1.9%。恒指夜期收報30240點，升163點，低水80點，成交21606張。

國際油價升逾3%
油價升逾3%，美國德州等地受惡劣天氣影響，油產受限，紐約期油收報61.49美元，升2.25美元或3.8%。布蘭特期油收報65.24美元，升2.33美元或3.7%。

美滙指數曾跌穿90
美元向下，美滙指數一度跌穿90水平，最新跌0.3%報90.08。歐元兌美元報1.2163；美元兌日圓報105.01。

美國10年期債息報1.37厘。

紐約期金升1.7%
美元下跌，加上通脹預期升溫，金價上升，紐約期金收報1808.4美元，升31美元或1.7%。現貨金於1809美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 恒指夜期 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 恒生指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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