▲ 【財政預算案2021】預算案設失業貸款 月薪6倍上限8萬

財政司長陳茂波表示，為使失業人士多一個財政選項，建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，作為輔助措施，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分五年償還，年利率固定1厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為150億元，申請期為六個月。

財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

傳調高股票印花稅，港交所股價挫【下一頁】

據了解，失業人士個人貸款的申領人，必須證明自己是失業人士，並已經失業一段合理時間，申請人可以用公司的終止僱員合約、出糧戶口等作為失業證明，貸款的申請上限為在職時的月薪6倍，上限為8萬元。由銀行批出的失業人士個人貸款，將由政府任擔保人。

預算案「減糖」，寬減薪俸稅、入息稅、利得稅上限為1萬元【下一頁】

還款方面，首12個月僅需要償還利息，以貸款上限8萬元計算，年息為1厘，意味着首年只需要還息800元。其後，若果5年內還清所有貸款，可以申請退回貸款利息。

消息指，銀行將會負責失業人士個人貸款的把關工作，審核申請人士的申請資格，從而批出合適的貸款額度。有關的失業貸款，類似一般申請信用卡貸款或私人貸款，相關資料會存放在信貸資料庫，倘若申請人最終不還款兼賴帳，信貸紀錄也會受到影響。

相關文章：

【財政預算案2021】陳茂波：港交所將檢視整體第二上市制度 包括是否需要屬創新科技公司、市值要求

【財政預算案2021】房地產信託基金未來兩年獲資助七成費用 每隻基金上限800萬元

【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond 銀債門檻降至60歲

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】http：//bit.ly/3kbvNwv

記者：陳韻妍